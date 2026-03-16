《魔音女團》入圍戰大激鬥！邢慧敏騷腹肌　波波戴黑超跳舞惹爆笑

無綫全新選秀綜藝節目《魔音女團》的海選階段正如火如荼地進行中，吸引了超過50位女藝人踴躍參賽。距離節目正式名單公佈（3月23日）只剩下大約一星期的時間，為了爭奪《魔音女團》僅有的16個席位，一眾女星近日紛紛在社交平台上「發功」狂甫相甫片拉票，各出奇招展現個人魅力，務求突圍而出搶奪大眾眼球與支持！



全台TVB 50位小花出動參加《魔音女團》。（葉志明 攝）

邢慧敏著運動Bra大晒火辣腹肌

模特兒出身的邢慧敏大走健康性感路線，在社交網大方分享身穿運動Bra拍攝的花絮片。

模邢慧敏穿上運動Bra Top拍攝花絮片。（IG@sharon.ying）

邢慧敏大晒結實腹肌與Fit爆身形。（IG@sharon.ying）

相中的她大騷結實腹肌與完美身形線條，極度吸睛。為了打破大眾對女團的刻板印象，邢慧敏霸氣宣言「魔音女團–型格來襲，女團不單只是笑容和粉色蓬裙，型格同樣也好美好吸引……謝謝大家對我的支持，讓不同的美發上舞台，一起把女團帶入新視角，一起見證我的轉變，我用時間證明我也可以，拉票拉票。」她強調會把汗水化作台上的光芒，用時間證明自己的實力，這番自信宣言隨即獲不少粉絲留言大讚。

邢慧敏霸氣宣言，打破大眾對女團的刻板印象。（IG@sharon.ying）

宋宛穎緊身辣舞瘋狂減脂

港姐冠軍宋宛穎則以火辣舞技迎戰，穿上貼身衫的她大跳近期大熱的「no batidao」舞蹈。她在片中不斷扭腰挺胸，盡顯為節目瘋狂跳舞減脂的成果。當被網民留言問及穿甚麼內衣時，宋宛穎亦大方回應是無痕運動內衣，毫不做作的互動相當討好。而同屆港姐好友邵初也有親自留言，鼓勵她一定能順利入圍。

宋宛穎大跳近期熱爆舞步「no batidao」。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎自認着無痕運動內衣。（IG@sabrinaxmendes）

黃婧靈自嘲戴黑超跳舞「神邏輯」

向來走可愛搞笑路線的黃婧靈（波波），這次的拉票影片卻意外充滿喜感。她自爆早前交了拉票片後，被朋友取笑為何要「懶型」戴黑超跳舞。

黃婧靈（波波）自爆的拉票片被朋友取笑為何要「懶型」戴黑超跳舞。（IG@krysellawong）

黃婧靈為此極力澄清自己並非裝酷，而是因為一跳舞就常常忘記合埋個口：「朋友叫我可唔可以唔好懶型，其實我唔係懶型，我係有化妝，而且我唔係懶型而戴副超，係我一跳舞就成日唔記得合埋個口。」雖然這個「戴黑超遮嘴」的邏輯完全九唔搭八，但這種天然呆的表現反而令網民大讚可愛又搞笑。

黃婧靈大談「黑超」爭議。（IG@krysellawong）

麥詩晴急發新片 平反「惡女」恐怖表情

曾在海選面試中因唱歌表情過分用力、被網民直指似「惡女上身」十分恐怖的麥詩晴，馬上火速進行危機公關。她在社交網分享了一段Audition前練歌時的影片，片中的她表情明顯放鬆自然得多，藉此挽回形象並呼籲大家「不要驚驚」。

麥詩晴面試片段被網民直指似「惡女上身」。（IG@szeching124）

麥詩晴大方承認自己當日海選表現麻麻地：「好少人會喺人同鏡頭面前唱歌，上星期鼓起勇氣去參加咗魔音女團海選，老實講當日表現真係麻麻地，呢條片係audition前練歌時錄低嘅hahaha，當係記錄自己踏出舒適圈嘅一步啦！」