臥底嬌娃丨李海銅自爆易肥體質　仙氣甜美獲封小劉穎璇IG粉絲暴增

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

呢三格，絕對是仙氣之最。（公關提供）

臥底嬌娃丨從洗衣店相遇走向相戀

3月16日一集劇情聚焦回顧潘奕風（馬貫東飾）及蘇嘉盈（李海銅飾）的「綠袖子情緣」，內容極盡洋蔥。兩年前奕風因難頂臥底壓力，在洗衣店中亂踢洩憤致機器故障，因而認識店員蘇嘉盈，並被對方的甜美聲線、頂級服務態度，及溫柔性格深深吸引…未幾嘉盈調離洗衣店門面工作，原本大感失落的奕風，在一次收數行動中重遇嘉盈；看到奕風暴力扭曲的一面，嘉盈不但未有嚇怕，更追著奕風示好：「希望你唔好懷疑人哋無緣無故對你好嘅善意，或者只係你未發現到自己有幾好」，又主動呈上聯絡電話兼乾淨俐落地自我介紹：「我唔介意你繼續搵我，你好呀，我叫蘇嘉盈。」最終奕風在嫲嫲撮合下，與嘉盈發展一日千里，但偏偏這個時候嫲嫲突然去世令奕風大受打擊…

潘奕風與蘇嘉盈從洗衣店相遇走向相戀。（公關提供）

李海銅令不少網民大嘆「沉晒船」

擁「藝訓班班花」美名的李海銅雖仍是新人，但昨晚卻幾乎擔起整集劇，火力全開展現Gfable一面，包括大晒甜美聲線、溫柔眼神、冧豬甜笑＋可愛扁嘴，再加上對奕風千依百順、善解人意，入得廚房又出得廳堂，堪稱「絕世好女友」。網民對於李海銅的演技亦是有讚無彈，由於李海銅與阿東發展的是「電話情緣」，故有不少場口李海銅只能靠聲線表達，但難得李海銅全程單憑聲音亦演繹自然，而且散發著強烈的溫柔感，令不少網民大嘆「沉晒船」。

李海銅令不少網民大嘆「沉晒船」。（公關提供）

李海銅IG Followers人數激增至19,000

論到顏值之巔，昨晚李海銅穿上休閒家居服，賢淑地為馬貫東下廚的一幕，配以劇組悉心安排的「真‧女神」風，成功將「班花」實力發揮到極致，難怪昨晚吸獲洗版式好評，李海銅一夜之間熱爆網之餘，IG Followers人數更由原本的16,000激增至19,000，短短三小時內升幅高達20%，潛力絕對不容忽視！

眼神好溫柔，柔情似水咁。（公關提供）

網民搞笑留言：想瘋狂洗衫

網民：「阿銅好完美吓」、「個女仔演得幾好」、「把聲勁溫柔」、「好有仙女feel」、「現實好難搵到咁好嘅女仔」、「請問邊個會唔沉船」、「好Pure好true」、「好Gfable」、「又識煮飯，又識照顧老人家，完美人設」、「李海銅死咗會唔會同保護十仔有關」、「外型好女友feel」、「有個咁嘅女朋友真係死而無憾」、「真係靚到離晒譜」、「非常之靚，有仙氣，女神」、「so Romantic and sweet」、「今集好好睇」、「純愛故事」、「條腰好幼好正，要加分」、「呢一Pair都幾襯」、「愛上銅B」、「仙女逆襲」、「想瘋狂洗衫」、「有啲似劉穎鏇」、「淺色衫好啱李海銅」、「呢段關係幾吸引」、「高質女友」、「肚仔好fit」、「少有地好清純」、「個女仔真係令人好有feel」。

倔強起上嚟一樣咁靚。（公關提供）

李海銅感激馬貫東貼心指導

談到與馬貫東演情侶Sweet到震，李海銅接受官方訪問時感激馬貫東無私犧牲休息時間貼心指導：「今次係同阿東第一次合作，佢好好呀，佢雖然本身個拍攝日程都好tight，但佢寧願犧牲自己返屋企休息嘅時間，放咗工都會陪我繼續討論點樣夾。雖然佢經驗豐富過我，但佢都好尊重我嘅意見，大家真係會拋晒所有idea出嚟討論，去夾一個大家認為最好嘅演繹，同埋好感謝佢喺討論嘅過程中教識咗我好多嘢。」談到劇中角色溫柔賢淑，李海銅笑言私下的她其實是男仔頭一名。

呢幕尋晚都引發熱討，睇吓李海銅嘅眼神幾有愛！（公關提供）

李海銅親揭易肥體質拍劇前必然節食

對於纖腰獲讚，李海銅大方透露自己其實是易肥體質，故每次拍劇前都要節制飲食：「D朋友叫我肉肉臉架！其實我係好容易肥，一食就好容易肥，所以真係要特登keep，而且每次都係肥塊面先。仲要因為上鏡係會比起真人拉橫咗，所以一開劇，我都盡量食得好清淡或者有時要節食。」

呢個向阿東打嘅眼色，都洗晒版。（公關提供）

李海銅笑指風場口截圖背後笑料

談到昨晚「真‧女神」風場口截圖在網上瘋狂洗版，李海銅笑指背後笑料百出：「嗰一場戲其實都真係拍得幾搞笑，因為我係第一次被吹風機兜面吹，平時睇劇見到啲女演員同事喺吹風機效果吓勁靚，但到我自己試嘅時候，其實係NG咗幾次，因為啲風一吹埋嚟，我表情就管理唔到，一係合埋咗眼，一係面容因為食咗啲風有少少扭曲。」