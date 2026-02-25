臥底嬌娃｜陳瀅重現黃金32C極性感　仙氣十足李海銅獲封李佳芯2.0

《臥底嬌娃》逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。昨晚（24日）一集，被封為「Ali 2.0」的仙氣女神李海銅驚傳死訊，令網民心碎大呼可惜；陳瀅以低胸吊帶重現「黃金32C」震撼視覺；聲夢出身的Duncan演活囂張古惑仔！



《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

江妙姿摯友驚傳死訊

昨晚（24日）重點劇情講述潘奕風（馬貫東飾）掩護權世豪（杜燕歌飾）逃過警方追捕立功，因而備受重用，因而獲告知製毒工場地址及權世豪（杜燕歌飾）製毒師身分…另邊廂之前被潘奕風要求協助散貨（粉精靈）的私煙強（彭迪安飾）因私自偷步，意外令江妙姿（陳瀅飾）鄰居德森（馮皓揚飾）心智錯亂殘殺父親，大受打擊的妙姿，幸得摯友蘇嘉盈（李海銅飾）安慰及幫助渡過難關，可惜未幾卻傳來嘉盈死訊…

尋晚陳瀅遇險呢幕都幾震撼又緊張。（公關提供）

網民封李海銅「孫慧雪／李佳芯2.0」

在劇集播出前已憑「班花級」顏值備受關注的李海銅，昨晚一集角色突然死亡，令不少網民大感驚訝及可惜，並直指李海銅和陳瀅甚有潛質成為she she CP。確實，嘉盈在《臥底嬌娃》中的人設相當屈機，除了有仙氣又夠貼地，更對好友妙姿無微不至，在妙姿傷心失意時，不但抱著對方柔聲安慰，還義氣十足主動提供實際支援；心思細密的嘉盈，還出盡法寶送上對妙姿極具意義的狗仔水樽，十分窩心。而昨晚一集播出後，李海銅的顏值再度引發熱討，更有網民封她為孫慧雪及李佳芯2.0。

李海銅嘅眼神好有愛。（公關提供）

呢一幕嘅互動真係好好睇，李海銅嘅演繹好caring，而陳瀅就帶有一點點依賴，唔怪之得網民都覺得佢哋係超強CP。（公關提供）

李海銅作為閨密嚟講，堪稱零缺點。（公關提供）

陳瀅劇外體貼提攜新人李海銅

劇中李海銅對陳瀅無微不至，但劇外則反過來是陳瀅take care李海銅，根據tvb.com獨家專訪，陳瀅對當時仍是新人的李海銅相當照顧，李海銅：「因為我成日都好緊張，佢會拍我膊頭叫我放鬆啲，又好有耐性同我對戲，仲好願意接納我嘅提議，所以好感激佢」、「好記得第一日同佢喺廠拍攝放晚飯，佢特登同我一齊去canteen食飯，大家傾偈互相認識」、「我記得有一場有好多對白要講，可能我講得太快，節奏有啲奇怪，自己又緊張，但阿瀅超好，捉住我手臂話慢慢嚟唔好急，叫我諗多啲平時同好朋友傾偈係點。」

陳瀅劇外體貼提攜新人李海銅。（公關提供）

陳瀅重現「黃金32C」震撼視覺

其實劇集昨晚亦著墨不少描繪陳瀅角色江妙姿，平時在警局粒聲唔出、形同隱形的妙姿，原來有段不堪回首的過去，妙姿初出茅廬時，曾遭前僱主要求拍下賣弄身材的影片，更因而獲封「黃金32C」，令她在警局備受非議。為配合劇情，陳瀅需穿上低胸吊帶背心配合高角度拍攝；而根據報道，為令陳瀅拍攝時感覺更安心，當日現場沒有太多工作人員外，導演拍攝也有給陳瀅過目所有素材予以保障。被陳瀅笑指為全劇最性感的這一幕，昨晚播出後在網絡引發極大迴響，網民大讚陳瀅「愈嚟愈靚」，並大讚三名嬌娃各有千秋，甚具追看性。昨晚，陳瀅強忍喪友傷痛、含淚與上司黃子雄對話一幕，亦展現了日趨成熟的喊功。

呢幕昨晚喺討論區引發迴響，而劇組拍攝時亦有全面照顧陳瀅感受，所以拍攝順利完成。（公關提供）

有網民讚陳瀅愈嚟愈靚。（公關提供）

陳瀅呢幕喊戲夠晒Subtle，好有感染力。（公關提供）

侯雋熙、劉展霆角色名勁有趣

除了主角，昨晚開始亦陸續有配角彈出，當中兩位就是飾演古惑仔「羅白」的侯雋熙（Duncan）及「余旦」的劉展霆（Eden）。雖然Duncan及Eden的戲份暫不算多，但二人分別憑藉出位「氣質」及「髮色」備受關注。先說Duncan，透過《聲夢傳奇2》入行的他，近年憑藉Plan V的網絡短片及近期主持《唱錢》人氣急升，今次Duncan雖然是首度拍劇，但無論是叛逆外形、囂張態度／步姿，以及不可一世的說話語氣，均令網民覺得他是新一代「TVB御用古惑仔」，並大讚他「好有戲」。至於Eden，則因染了一頭橙色頭髮成為討論焦點，獲不少網民大讚夠晒Sharp醒、亦令Eden望落更似古惑仔。事後Eden在Ig story透露髮色是劇組要求染上，劇組果然獨具慧眼！

呢Pair「羅白余旦」古惑仔組合，有新鮮感得嚟又夠晒吸睛。（公關提供）

Ducan囂得嚟有啲寸，留意番佢圖31-32a係刻意眈天望地，寸到冇朋友。（公關提供）