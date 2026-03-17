入住請敲門V丨千渟首爾探靈超驚險　素人獨自玩捉迷藏怪事連發生

全新靈探節目《入住請敲門V》於3月16起，逢星期一至五晚10 : 30播出。兩位主持莫竣名（MCM）與林千渟將親身入住馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，帶同觀眾以第一身視角挑戰各種靈異傳說，揭開鬼酒店背後真相。



全新一季有兩位素人觀眾同行，包括吳嘉瑜（Rinko）和劉朗蓒（Anson）一同體驗這場另類住宿冒險！本節目經陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔目測靈體出現位置。

二人入住位於韓國明洞的酒店。（公關提供）

千渟與素人觀眾前往首爾酒店探靈

3月17日播出的節目中，千渟與素人觀眾Anson一同前往韓國首爾酒店探靈。千渟對久違拍攝興奮大於恐懼，Anson則一直以來以觀眾身份追看《入住請敲門》，今次參與是為探究節目真實性，同樣興奮不已。二人入住的酒店據說1975年發生兩伙黑幫廝殺，死傷慘重，韓國政府至今仍未公開傷亡數字，多年來怪聞不斷，尤其當時廝殺地點──宴會廳。

首爾酒店多年來怪問不斷。（公關提供）

千渟與觀眾入住後開始「洗樓」

入住後二人隨即開始「洗樓」，在走廊尾端看見一個寫着Meeting Room的房間，懷疑正是當年宴會廳所在地，想一探究竟，卻只見一條通往後樓梯的通道，更離奇的是樓梯尾段竟被封死，令人倍感詭異。黃老師亦指酒店磁場極差，房外走廊有一名女靈體不停在地上爬行，肚中更懷有尚未出世的女孩。

入住後二人隨即開始「洗樓」。（公關提供）

製作組加難度讓Anson獨自引靈

入住首日，製作組為加難度，讓Anson獨自玩「一人捉迷藏」引靈。儀式完成後，他打開電視雪花畫面邀靈體來捉他，結果1小時內電視竟自動關閉兩次！同一時間，陰陽眼人士見到一位長髮女鬼在房內遊走，最後於床尾凝視Anson片刻才消失，令Anson徹底感受到節目真實性。