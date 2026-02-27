Disney+天機試煉場｜韓玄學綜藝成亞洲收視第一　如靈異版達人騷

朋友們，做題家我們都見過，玄學做題家見過嗎？把玄學做題家放一起考試，變成一檔綜藝見過嗎？最近，迪士尼推出一個玄學鬥法綜藝——《天機試煉場》，把韓國玄學大師們聚集到一起，不比召喚神龍，沒有神仙鬥法，就看誰算命能得100分，聽起身沒有意思。



文：北戴河桃罐頭廠電影修士會

但從2月11日上線以來，《天機試煉場》在Disney+ TV節目排行榜裏，韓國區一度排名第一，亞洲區排名第一，全球排名第五。

一大幫玄學愛好者隔着頻幕一起做上題了，一部分無神論者看的都有點信了，還有一些人發帖說千萬別開聲音，自己真被神秘力量入侵了。當然也有人認為這就是一幫江湖騙子上節目撈錢來了，全是腳本，看一看娛樂差不多得了。

《天機試煉場》目前的流量、熱度、討論度，幾乎能算是全球人的「靈異春晚」。這東亞做題版通靈之戰到底有什麼好看的，今日就來簡單盤盤。

玄學大考場，夠膽你就來

先簡單介紹一下這檔東亞版本的通靈之戰，節目組集合了韓國49位不同玄學流派的大師，包括薩滿（무당/巫師）、四柱八字（사주）、塔羅牌、面相/觀相、腳相、占星、靈媒等。

給他們出題，題目包括不限於：看證件照算出當事人的死因，判斷請來的嘉賓有什麼疾病，在一群人裏誰才是有錢人，以及一對分手的男女未來還能不能復合……大師們在現場通過不同的玄學技術解題，不光比準確度還得比速度，幾乎每輪淘汰50%的選手，就看最後誰才是真正能「破解天機」、洞悉命運的最強之人。

別看來的都是不同玄學領域的佼佼者，其實節目現場也沒有什麼跳大神的儀式，或者其他的做法「才藝」。就是一群玄學從業者坐在原地，算塔羅的抽牌，看八字的用電腦，最大的動靜也就是巫師們會吹口哨和搖鈴鐺，說是召喚「神明」問他們答案。

幾十個巫師同時搖鈴鐺，場面邪不邪門我們另說，現場叮鈴哐啷聲一片，不止一個巫師說召喚了神明出來也聽不太清神明說了什麼。多少有點像靈異版的「馬冬梅」，兩邊大眼瞪小眼，全亂套了。肉眼可見的是巫師們做題做到滿臉油光，精神渙散，上節目做好的髮型全塌了，真的很難分清他們搖鈴是在算命還是排解焦慮。他們的情緒反饋也是參賽選手裏最激烈的，算着算着就哭了，算着算着就怒了，還有算着算着眉頭緊縮呼吸困難的，她們的說法是在算命的時候感受到了當事人的痛苦或是神明的憤怒。在判斷照片裏的當事人死因的那一題時，現場有一位巫師哭着說：「好疼」，「好冷」，「好黑」。

後面公布答案時，那位當事人是在從珠峰下山時墜崖身亡，屍體則是在死亡後過了很久才被發現的。而在判斷舞台上嘉賓有沒有什麼疾病的那一題時，有一位巫師則是痛到差點滿地打滾，說感覺自己的脖子和胃部都非常疼痛。那位嘉賓的家族有腦部和心臟疾病的遺傳史，他本人的腸胃也不好，他除了做過兩次頸椎間盤手術之外，還做過一次胃切除手術。之後在判斷誰是有錢人時，有個巫師直接走到嘉賓面前感受「能量」。突然她對着一個人身體向後仰，聲稱自己是通過讓財神上身來感知對方的財運，一般來說財運好的人會讓她身體移動，沒有的話就說明財運一般，生意不好。

如果說巫師是玄學流派的文科生，那麼四柱八字這一派就顯得更像是嚴謹的理科生。先看性格再看運勢，靠邏輯分析和串聯能力，加減變量推算命運。他們能通過「理論」推斷一個人的財運和才華。在判斷誰是YouTube吃播的這一題上，大師們主要從命盤裏的「食神」就能看出來。若是想判斷一個人是不是高材生，「印星」和「財星」是主要突破點。

辨別一個人是不是同行，或者有沒有潛力當巫師，就要看四柱裏的「水」和「木」重不重，在他們的術語裏：水是神氣，木是人氣。往往有這樣命盤的人，能替神明當信使。還可以精確說出一個人生命裏出現的事件，如24歲創業成功，20歲的時候發生了三次重大失誤，或每12年都會發生一次財務危機。看下來，在測算一個人到底發生過什麼具體的「人生事故」上，巫師往往更勝一籌，愛情則是塔羅，若是判斷一個人的命運或者運勢，四柱似乎更有優勢。

可能有人會說了：那大家算命這麼準，那知不知道自己的命運呢？那知道自己命運能不能改命呢？針對這一問題，節目有它自己回答的方式。節目的第二輪考驗，就是打破玄學裏不能給同行算命的禁忌，讓玄學大師們面對面通過自己的玄學測算，說出對方的故事。

會算命可以改變命運嗎

到了這一輪你會發現，這幫看起來似乎是什麼被神選中的幸運兒們，那真是苦的各有不同。有人是在成為巫師的那一年自己的姑姑去世了，爸爸那邊的親戚幾乎都生病了，他連着3年都在因為死亡詛咒不斷失去家人不說，就連他的朋友也躲不開這種命運。從2022年到2023年他失去了7個朋友，其中有3人是喪生於當年轟動全球的梨泰院踩踏事件，在新聞被報道出來之前，他已經在自己的神堂門口看到朋友的殘缺亡魂了。

還有人則是每到自己的年齡指向7點時候，就會有朋友離世，對她來說最痛苦的是她能清楚的「看到」朋友是在什麼地方，以什麼樣的方式離世的。這位巫師眼看着自己就要37歲了，上節目的時候她明顯因此而感到焦慮。

在這些巫師的人生裏，他們運勢好的時候家裏會有人離世，運勢壞的時候家裏還是有人離世。親朋好友要是沒事，那大概率自己就要出事，要做好心理準備在鬼門關走一遭。

除此之外，他們人生裏最無法規避的難題，就是孤獨。要麼是遇到的另一半有問題，可能每過五到七年就會離開自己。要麼就是從小和玄學打交道和身邊的同齡人完全沒有共同語言，容易被孤立或者遭受校園暴力。其中有一位巫師在學生時代因為生活條件不好，被老師列在所有沒有繳費的名單上，當着全班大聲念出來。結果可想而知，同學叫他乞丐，老師也看不上他，他後來選擇退學放棄了夢想。

這些上節目的巫師，有些人是半路出家，有些人是世代相傳，幾乎所有的巫師都不會希望自己的孩子再繼續走上這一條路，但在這件事上，他們反而會有一種更深的無力感。節目上從小就成為巫師的李素彬，她的父母為了推遲她成為巫師的時間，耗費了幾億韓元為她做法事。最後的代價就是不光這些法事沒有發揮作用，他們還因為違背神明意志很多年都運勢不好，不光是破產還欠了一屁股債。那些幾億韓元的債務，最後都是李素彬當上巫師後，替父母還的。

就算有巫師世家能僥倖讓孩子踏上其他的事業道路，比如學射箭，到頭來看似順利的仕途也會因為各種不可抗的意外，讓他們不得不重新回到巫師的行當。父母視角里，是不願讓孩子再揹負這樣的命運，可在這些巫師世家小孩的視角里，命運的齒輪早就開始轉動了。

節目裏有一位18歲的巫師說，小時候他媽會騙他，稱自己是在水果店上班，要是家裏多了豬肉或者其他食物，也會搪塞他說是別人送的。對他來說這一切純屬多餘，正確答案神明已經給他透過底了，他的解決方案就是對父母提出自己要見「奶奶神」對終極訴求。簡單來說就是：都別裝了，直接認命吧。

兩個巫師互相算命，損耗了多少魔法值我們普通群眾確實看不見，唯一可見就是每次算完，場上的兩人都哭成了淚人。說不好這算是一種魔法攻擊帶來的間接傷害，還是「原生家庭」天然就是每個東亞小孩的一生之痛。

盧瑟妃在節目中流淚。（《天機試煉場》截圖）

至於這節目到底有沒有劇本，是不是真的，我們也不好說，唯一能確認的最客觀的現實就是現場的這些巫師們客單價都不低。便宜的幾千人民幣起步，要是想做個法事，怎麼着也要準備好10萬人民幣左右。節目播出後，已經有人找到大師的IG，大師們的法事預約已經從現在排到2029年了。

選手李素彬一周前發佈社媒表示預約排到了2029年。（Instagram@lee._.sobin）

《天機試煉場》這檔充斥着各路「大神」的節目，除了讓觀眾「開開眼」，它更像是一面反映韓國當代社會的鏡子。從2022年到2024年，韓國占卜網站的月活躍用戶直接翻倍，從52增長到112萬。另外線上占卜平台（如점신）的營收，年營收增長58%，利潤增長85%。至於線下從業者，差不多從2020年的20萬人，增長到約80萬人，但這部分爭議比較大，由於玄學從業者很多不正式註冊，80萬是媒體分析和文化部估算，「包括未登記+兼職+網紅」，如果按照官方「占術及類似服務業」的統計，似乎並沒有這麼多。而從韓國占術產業規模來看，2024年市場規模已經約合港幣80至91億，MZ世代（10–30歲）人均每年在這件事上的消費為450元，且復購率極高。

韓國占卜網站（北戴河桃罐頭廠電影修士會提供）

在算命和改命這件事上，韓國人的拼命程度甚至遠超你我想像。在韓國補習班最多，學習氛圍最卷的江南區大峙洞一帶，算命大師也相當多見。很多家長為了給孩子改命不只是每周讓他們上40小時多補習班，不吃不喝不睡靠打「大蒜針」提神醒腦奮力學習。還會帶着他們去做整形手術改變掌紋，力求把高材生的命運握在手心。在不斷增長的玄學需求背後，現實的韓國籠罩着一層揮之不去的焦慮陰霾。

在韓國，一個進入社會，世俗標準意義上的，正常的，有光明未來的年輕人，標配是：「SKY大學」畢業+出眾外貌+流利英語+五大財閥旗下大手企業的offer+各類資格證。當完成了這些指標後，下一步需要面臨的挑戰是買房。截至目前首爾公寓整體平均價已突破15億韓元（約合港幣821萬元），而首爾20代的月均收入差不多在271-280萬韓元（約合港幣1.4-1.5萬元）。要知道，「SKY」大學整體錄取率極低，常被形容為「1%俱樂部」或「前10%排名才有戲」，大學畢了業所面對的大手企業新卒招聘，競爭率通常數百：1到數千：1，至於買房什麼的，可能得寄希望於「重新投胎」。

在這一獨木橋目前，韓國年輕人的就業率下滑至43.6%，失業率上漲至6.8%。而選擇直接開擺破罐子破摔的年輕人人數在不斷增加。根據2025年的數據來看，20-34歲這一年齡區間的年輕人有超過22%的人不工作、不讀書、不求職，人數比2019年上漲了50%。社會焦慮在蔓延，韓國年輕人在躺平，但韓國的經濟和科技卻呈現出一種強勁的生命力。這兩者看似矛盾，實際上是韓國結構性問題的集中體現——增長高度依賴少數頭部產業和財閥企業，而這些產業的紅利很難向下滲透到普通年輕人身上。

當上升渠道不再明確，努力也不再變得可靠，在AI時代的洪流裏，人們相信的不再是技術而是玄學。通過通靈者虛無縹緲的慰藉，吃下一顆藥效短暫的定心丸。彷彿自己對未來，也有一定的掌控權。

