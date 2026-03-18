臥底嬌娃丨李海銅演技獲網民激讚　與馬貫東虐心戀更搞喊觀眾

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。李海銅演技顏值在線獲網民推膺今年女飛躍，在劇中與馬貫東虐心戀無限反轉大獲歡迎。



李海銅尋晚一集只係出場咗兩分鐘左右已經勁搶戲。（公關提供）

臥底嬌娃丨張曦雯得悉累死母親真兇

3月17日晚劇情講述佳琪（張曦雯飾）發現劉彪（關禮傑飾）背著邦妮（邵美琪飾）搭上秘書Flora（姚嘉妮飾），遂向邦妮作出暗示，不過邦尼似乎早已知情，並婉轉地著令佳琪不要再提…另邊廂佳琪發現父親沈逸良（潘志文飾）與昔日小三仍有聯絡，與逸良關係再度惡化，直到逸良心臟病發，佳琪才得悉自己當年才是累死母親的真兇……

李海銅尋晚一集只係出場咗兩分鐘左右已經勁搶戲。（公關提供）

臥底嬌娃丨李海銅發現馬貫東「臥底」身份

3月17日晚最大焦點，繼續是潘奕風（馬貫東）與蘇嘉盈（李海銅飾）嘅「虐心風盈CP」！自第16集《臥底嬌娃》播出後，李海銅人氣急升，3月17日晚第17集一開播，已有大量網民坐等「銅B」！3月17日晚「風盈CP」回憶部分劇情講述嘉盈因承受不到與潘奕風「見不得光的戀愛」、二人苦陷分手邊緣……直到嘉盈意外發現奕風「臥底」身份後，不但馬上變回「開心甜美少女」，還承諾要守護阿風，再度甜爆網民。

就算耍性子，都耍得溫婉過人。（公關提供）

臥底嬌娃丨李海銅獲推今年女飛躍

不少網民被「銅B」的善解人意融化，更有網民感動落淚：「睇到喊咗」、「呢個反轉好好睇」、「咁都冇發爛渣，真係好女仔」、「完美到癲」、「超明白事理，又善解人意」、「想分手嗰段真係畀佢感動到」、「隱藏女主角」、「又靚性格又好」、「有幾Sweet就有幾慘」。由於嘉盈太受歡迎，不少網民跪求其真正死因，並力推李海銅榮膺今年女飛躍！

「風盈CP」大受歡迎呀！（公關提供）

臥底嬌娃丨李海銅上載與馬貫東搞笑短片

李海銅被網民再度盛讚「靚到好似AI」、「有股解釋唔到嘅仙氣」的李海銅，IG Followers人數持續攀升。再由1.9萬勁升至2.54萬，短短一日半急升接近1萬Followers（原本是1.6萬），升幅高達62.5%，走勢驚人。未知是否回餽網民，李海銅昨日上載了與馬貫東的搞笑短片！片段所見，阿東因意外撳住咗部電話，令李海銅「大發雷霆」，拎紙巾怒掟阿東。搞笑的是，有網民留言：「發嬲都嬲得溫柔過人」，足證李海銅溫柔甜美形象何等深入民心。