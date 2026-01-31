金晨車禍頂包案內幕！傳談判失敗遭狗仔報復　綜藝開車猛料再被挖

內地女星金晨近日深陷輿論漩渦，被爆於2025年3月在浙江紹興發生交通意外後涉嫌「頂包」。網傳爆料源於狗仔與金晨團隊的「公關費」談判破裂，導致這宗塵封近一年的事故突然在1月29日被公開。

金晨被爆於2025年3月在浙江紹興發生交通意外後涉嫌「頂包」。（小紅書＠金晨）

公關談判破裂？

根據網絡流傳的聊天記錄，狗仔早就預告「90後屬馬女星」將因交通事故「塌房」。據悉，爆料原本計劃更早公開，但因雙方就「公關費」未能達成共識，金晨團隊被指態度強硬或報價過低，導致談判破裂。爆料最終推遲至1月29日公開，引發「報復性爆料」的質疑。

早在1月中旬，狗仔就預告「90後屬馬女星」將因交通事故「塌房」。（網上圖片）

群裡截圖稱狗仔與金晨方就「公關費」未能達成共識，導致談判破裂。（網上圖片）

撞毀圍牆涉嫌找助理「頂包」

據爆料指，金晨當時駕車撞毀路邊警示牌及圍牆，導致車內助理輕傷。事後金晨與經紀人先行離開，由助理徐長青向交警報案並自稱司機。車禍當地村民在接受訪問時證實，當時車輛與警示牌發生碰撞，後續又撞擊房屋圍牆，造成車輛及圍牆損壞「被撞掉一小塊」，牆體次日便修復。然而，保險公司在核查監控後發現實際駕駛人為金晨，質疑其涉嫌 「頂包騙保」。

車禍當地村民在接受訪問時證實，當時車輛與警示牌發生碰撞，後續又撞擊房屋圍牆，造成車輛及圍牆損壞「被撞掉一小塊」，牆體次日便修復。（微博＠金晨）

「賽車女神」人設翻車

金晨曾多次在綜藝節目和採訪中強調自己「非常喜歡開車」，更在綜藝《風馳賽車手》中自信表示 「開車天賦超過舞蹈天賦」，營造出愛開車且技術精湛的形象。然而，隨著「頂包」醜聞爆發，網民翻出她在其他綜藝中開車的片段。其中金晨和張繼科出外，金晨主動提出開車，但開車表現十分急躁，令坐在副駕的張繼科極度不安，全程緊張地叮囑她 「開慢點」。此外，在《花兒與少年第六季》中，金晨的開車技術更被指危險。片段顯示她開車時表現急躁，甚至出現 「逆行」 以及 「分不清剎車」 的誇張行為，與其自封的「開車天賦」形成強烈反差。

金晨曾多次在綜藝節目和採訪中強調自己「非常喜歡開車」，參加綜藝《風馳賽車手》成為唯一的女嘉賓。（網上圖片）

金晨參加節目開車，在副駕的張繼科一直緊張地提醒金晨 「開慢點」。（網上圖片）

但金晨開車很急躁。（網上圖片）

金晨參加綜藝開車曾被提醒逆行。（網上圖片）

品牌光速割席

事件曝光後，其形象瞬間插水，原定於1月29日晚直播的品牌「法國嬌韻詩」已刪除直播宣傳內容，並表示「正與團隊溝通」。此外，金晨主演的多部待播劇，包括《野火》、《不為人知的故事》及《騙騙喜歡你2》，均面臨因「劣跡藝人」政策而無法播出的風險。