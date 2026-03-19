金馬、金像雙料影后李心潔近年積極退居幕後，日前她以監製身分，聯同《富都青年》導演王禮霖及大馬導演池家慶，現身香港國際影視展（FILMART），為全新懸疑電影《黑潮》舉辦全球首場記者發布會。除了大談新片的創作心路歷程，心潔更在現場大方回應了近期盛傳她將加盟內地人氣綜藝《浪姐7》的傳聞。



李心潔拍過多套經典電影，包括《見鬼》、《救命》、《鬼域》及《深海尋人》，更憑成名作《見鬼》連奪多個電影頒獎典禮最佳女主角獎項。（IG圖片）

左起為《黑潮》導演池家慶、監製李心潔、監製王禮霖。(大會提供)

首任老闆監製真人真事《黑潮》

《黑潮》對李心潔來說意義非凡，因為這是她成立個人製作公司後首部主理的電影作品。被劇本深深打動的她，特意邀請了早前憑《富都青年》取得亮眼成績的王禮霖聯合監製。電影改編自導演池家慶家鄉——馬來西亞巴西不南邦小漁村的真人真事。為了真實還原邊緣人物的困境，團隊進行了深入的田野調查，故事將牽涉漁村生態、精神病院及複雜的法律案例。電影目前已煞科並進入後期製作階段，預計將於今年下半年正式上映，期望能延續《富都青年》的佳績與口碑，再次引起大眾關注。

《富都青年》為吳慷仁摘下金馬獎影帝。（《富都青年》劇照）

親回出戰《浪姐7》傳聞 期待與偶像張曼玉同台

除了電影工作，外界最關注的莫過於李心潔即將加盟內地爆紅綜藝《乘風破浪的姐姐》第七季（《浪姐7》）的傳聞。面對記者的追問，心潔沒有直接否認，反而大賣關子表示：「我都有關注嘅，但係要等官宣，而家唔方便講，大家期待一下。（唱歌有冇難度？）唱歌係冇問題嘅，我未試過好似女團咁樣跳舞，如果真係去，對我嚟講係好大嘅挑戰同埋突破。」

網上流傳李心潔即將加盟內地爆紅綜藝《乘風破浪的姐姐》第七季（《浪姐7》）。（網上圖片）

至於網傳殿堂級影后張曼玉亦會強勢加盟《浪姐7》，心潔聽後即化身小粉絲，笑言張曼玉一直是她的超級偶像。「張曼玉係我嘅偶像，我當年就係睇咗佢演出嘅《阮玲玉》，嗰一刻就決定好想去做演員，我唔知佢仲想唔想演戲，但如果有得合作，我一定願意。」

張曼玉去年開通了小紅書賬號，不時在上面分享日常生活。（張曼玉小紅書）

張曼玉積極經營社交網。（張曼玉小紅書）

親自粉碎婚變傳聞 老公彭順做最強後盾

如果真的落實參與錄製綜藝節目，無可避免會大幅減少陪伴一對雙胞胎兒子的時間。對此，李心潔派下定心丸，表示「如果我喺第二度做嘢忙嘅時候，通常都會老公喺屋企負責照顧佢哋。」

李心潔亦在今年宣佈進駐小紅書。（李心潔小紅書）

李心潔在會上表示當她在外地忙碌時，老公彭順便會留在家中全職照顧小朋友。（大會提供）

其實早前農曆新年期間，心潔被發現獨自帶小孩回馬來西亞過節，身邊未見老公同行，一度惹來外界對兩人婚姻亮紅燈的猜測。藉著這次發布會，心潔亦親自作出了澄清：「過年嘅時候，我老公喺大陸拍戲，因為演員嘅檔期所以唔能夠返去，所以就係得我同小朋友返去過年。」她亦順道感謝大家關心，並呼籲外界不用擔心她與老公的感情狀況。

李心潔此前在小紅書分享了返娘家過農曆年的片段，但老公彭順卻唔見影。（小紅書截圖）