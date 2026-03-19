81歲陳欣健蒙眼鏟錢大放笑彈！葉子楣撫肚習慣再惹健康揣測

現年81歲的影視界猛人陳欣健，早年由警界猛將踩入娛樂圈，身兼金牌司儀、前華星唱片高層、導演會永遠榮譽會長等多個重量級頭銜。雖然年屆八旬，但他依然充滿活力，近日更出席了由一代性感女神葉子楣作東的傳媒春茗團拜，在席間大玩惹笑遊戲，氣氛相當高漲。



年屆八旬的陳欣健依然充滿活力。（小紅書@Wendy Ng）

警界神探變爆笑玩家 81歲陳欣健蒙眼鏟錢

在這場春茗聚會中，主人家葉子楣特意安排了近期非常流行的「蒙眼鏟錢」遊戲讓大家盡興。這個遊戲最精髓的地方，就是旁邊的人會不斷歡呼起哄，令蒙著眼的參加者誤以為自己收穫甚豐，但是，其實可能一張都冇。

81歲的陳欣健毫不介意放下猛人身段，戴上眼罩拿著鑊鏟落力參與。（小紅書@Wendy Ng）

81歲的陳欣健毫不介意放下猛人身段，戴上眼罩拿著鑊鏟落力參與。沒想到陳欣健一輪猛如虎的操作後，他滿懷自信地除下眼罩，才發現自己竟然只成功鏟起170元！這個巨大的反差瞬間逗得全場捧腹大笑，連葉子楣也在一旁笑到彎腰肚痛。

陳欣健除下眼罩發現自己竟然只成功鏟起170元，葉子楣更是笑到肚痛！

掩肚小動作惹揣測 葉子楣親證健康無恙

同場的另一焦點，必定是染了一頭金髮、年近60依然將身材與樣貌保養得宜的葉子楣。有眼利的網民在觀看現場影片時，發現她在旁觀看陳欣健玩遊戲並大笑時，不時會用手撫摸或按著自己的腹部。這個不經意的小動作，不禁讓部分網民聯想起她去年10月曾在街頭被拍到用手按下腹的畫面，因而再次惹起大家對她身體狀況的關心與揣測。

年近60依然將身材與樣貌保養得宜的葉子楣都玩的盡興。（小紅書@Wendy Ng）

有網民發現葉子楣在旁觀看陳欣健玩遊戲並大笑時，不時會用手撫摸或按著自己的腹部。（小紅書@Wendy Ng）

其實針對網民的憂慮與過瘦的質疑，葉子楣早前已經親自解畫。她笑言自己平時食量很大，純粹是因為熱愛運動，每天都會堅持做足三小時運動（包括跑步一個半小時），強調保持極大的運動量就是為了能夠無負擔地享受美食。至於「掩著下腹」的舉動，她亦大方澄清，表示自己根本沒有留意到有這個習慣，解釋這純粹只是一個不自覺的小動作，絕對不是身體感到不適，叫一眾關心她的粉絲大可放心。

葉子楣去年10月曾在街頭被拍到用手按下腹的畫面。(小紅書截圖)