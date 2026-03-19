單立文67歲生日劇組大陣仗祝賀　豹嫂胡蓓蔚叮囑：怕老婆先會發達

「豹哥」單立文迎來67歲「牛一」，今年也是第10個與《愛．回家之開心速遞》劇組共度的生日。單立文早有預料劇組會有準備生日驚喜，但沒想到場面極其震撼，竟然大陣仗地選在TVB員工餐廳，全場藝員齊聲大合唱生日歌，氣氛熱鬧爆燈。

單立文67歲生日《愛．回家之開心速遞》劇組大陣仗慶祝。（TVB圖片）

在TVB員工餐廳全場為單立文大合唱生日歌。（TVB娛樂新聞台截圖）

胡蓓蔚叮囑單立文要聽話

除了劇組的熱鬧慶祝，豹嫂胡蓓蔚也特別現身TVB送老公驚喜：「盈盈噚日text我，問我聽日有冇事做，想喺公司同豹哥食個Birthday Lunch，但唔好同豹哥講，今日佢特登嚟接我。好多謝《愛·回家》嘅家人們。」除此之外，胡蓓蔚亦在社交平台分享短片放閃。片中單立文對著蛋糕許願，胡蓓蔚則在鏡頭外輕聲輕氣的為單立文「洗腦」：「聽晒我話，怕老婆先會發達，知唔知道？」場面相當惹笑。

單立文過67歲生日。（ig@paisleyhu）

胡蓓蔚對單立文進行「洗腦」：「聽晒我話，怕老婆先會發達，知唔知道？」（ig@paisleyhu）

胡蓓蔚在社交平台放閃。（ig@paisleyhu）

好友留言洗版賀壽

單立文生日亦引來不少藝人好友留言祝福，胡定欣親暱稱呼豹哥為「老豆」並祝願：「老豆，生日好快樂！身體健康 ❤️」；袁偉豪留言：「Happy birthday 村長 ❤️ 祝你身體健康，少撈多show搵多啲錢，開開心心，買多啲靚錶，靚衫，靚車靚女，靚bass 👏👏👏👏」。此外，李施嬅、胡杏兒及古佩玲等人亦相繼送上「Happy birthday」祝福。

單立文生日亦引來不少藝人留言祝福。（ig@palsinn）

單立文生日亦引來不少藝人留言祝福。（ig@palsinn）