王晶日前在社交平台上投下震撼彈，談到陳百強的死因，表示悲劇背後是事業落差、心理壓力與藥物意外的綜合結果，他更指出陳百強的性格與歌路，形容他真人「很斯文，很儒雅」。雖然陳百強紅極一時，但王晶直言其音樂限制：「他聲線聲域不廣，不能夠調太高的音，所以他唱的歌，就是等於汪明荃的歌，就是容易唱，誰都能唱。」儘管如《等》、《偏偏喜歡你》等名曲傳唱度極高，但這種「容易明白的，比較容易唱的歌」在競爭激烈的樂壇亦面臨不少壓力。

王晶表示陳百強音域不廣，他的歌都是很簡單的誰都能唱的。（影片截圖）

陳百強於1993年遺憾離世，享年35歲。(劇照)

周啟生反駁王晶

王晶言論一出，立即引起廣泛的回響，其中「樂壇判官」周啟生於社交平台反擊王晶，他指自己其實很欣賞王晶的電影，但對他評價音樂表示不認同，周啟生說：「我都幾喜歡睇王先生嘅電影。無論其他人對佢有幾多壞嘅批評！其實人生得啖笑，呢個態度，王先生喺佢嘅作品都表露無遺。唔識音樂，就唔好講音樂，最起碼唔好扮專家，醫生，感情顧問..去批評。Danny仔唱歌音域好廣，絕對唔差過任何一個唱歌高手。識彈琴/識作曲，其實係一個奇才！我講完。」

周啟生於社交平台反擊王晶。（FB＠周啟生）

著名音樂人周啟生近年有不少出位言論，包括狠批林家謙是「廢青」，及批評《中年好聲音3》靚女評審海兒的唱功，被網民封為「樂壇判官」。