一代巨星陳百強於1993年遺憾離世，享年35歲。多年來坊間一直將其死因歸結為與賭王女兒何超瓊的遺憾苦戀，甚至蒙上「殉情」色彩。不過，導演王晶在社交平台上談到陳百強的死因，表示悲劇背後是事業落差、心理壓力與藥物意外的綜合結果。



陳百強於1993年遺憾離世，享年35歲。(劇照)

陳百強的墓碑前打掃得一塵不染，被花海包圍著。（香港01記者攝）

王晶稱陳百強歌路受限

王晶憶述陳百強的性格與歌路，形容他真人「很斯文，很儒雅」。雖然陳百強紅極一時，但王晶直言其音樂限制：「他聲線聲域不廣，不能夠調太高的音，所以他唱的歌，就是等於汪明荃的歌，就是容易唱，誰都能唱。」儘管如《等》、《偏偏喜歡你》等名曲傳唱度極高，但這種「容易明白的，比較容易唱的歌」在競爭激烈的樂壇亦面臨不少壓力。

王晶表示陳百強音域不廣，他的歌都是很簡單的誰都能唱的。（影片截圖）

王晶憶述陳百強的性格與歌路，形容他真人「很斯文，很儒雅」。（網上影片截圖）

事業落差致身心承受巨壓

王晶分析，陳百強那一代巨星性格脆弱的原因：「主要就是火的太容易，太多人崇拜他們，就造成了他們的任性。」90年代開始，陳百強進入瓶頸期，從巔峰滑落產生的巨大心理落差，令追求完美的他陷入死胡同。王晶在片中表示：「陳百強應該就沒有抑鬱，因為他們覺得我什麼都好，然後為什麼有的事情還是做不到呢？或者是達不到我的想法呢？」王晶表示這種對自我的高度要求與現實的落差，最終演變成悲劇。

王晶表示張國榮、梅艷芳、陳百強那個年代的人性格脆弱的原因主要是火得太容易。（影片截圖）

王晶稱陳百強應該沒有抑鬱。（影片截圖）

王晶表示陳百強因為對自我的高度要求與現實有落差，最終演變成悲劇。（影片截圖）

何超瓊扶靈送別

儘管王晶認為情傷非主因，但陳百強與何超瓊惺惺相惜的情誼仍是樂壇傳奇。1981年，當時僅19歲的何超瓊透過妹妹何超鳳認識了的陳百強，後來何超瓊更曾擔任陳百強經典歌曲《深愛著你》的MV女主角。1991年，何超瓊與許晉亨結婚，而陳百強以「摯友」身份送嫁。1993年，年僅35歲的陳百強離世，在陳百強喪禮上已為人妻的何超瓊不顧禁忌扶靈送別哭成淚人，在當年引起轟動。

1981年，當時僅19歲的何超瓊透過妹妹何超鳳認識了的陳百強。（《笑看浮生》截圖）