臥底嬌娃21-25集劇情丨謝采芝自殺揭悲慘內幕！馬貫東私刑報血仇

撰文：薯條 多多
出版：更新：

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇，2月23日起逢周一至五晚八點半於翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

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《臥底嬌娃》第21-25集劇情

《臥底嬌娃》第二十一集 (03/23)

索帕提議帶同小茹遠走高飛，怎料宗南眾人在此時突然殺到，令索帕深信是小茹暗中報警，萬念俱灰下竟萌生尋死念頭。奕風採納佳琪的建議，決定主動上繳嘉盈生前使用的電腦；隨後他更情緒失控地闖進口供房，當面聲討劉彪是否殺害嘉盈的幕後黑手。這令步青驚悉奕風一直瞞着自己私下徹查嘉盈死因，勒令他即時停職。

妙姿在檢視電腦內容後，終於體諒到奕風背負的種種難處，兩人終達成和解，佳琪亦決定加入行列協助奕風調查嘉盈之事。此時，邦妮前往探視劉彪，豈料反遭對方出言威脅；外界各方勢力都想教訓劉彪。

《臥底嬌娃》第二十二集 (03/24)

時光倒流至十年前，當年劉彪瞞着邦妮私下經營毒品勾當，卻觸怒了江湖上的惡勢力，邦妮為保劉彪周全，親自現身為其求情。朱皮在醉酒期間神志模糊，竟在無意中戳穿了妙姿隱藏已久的警察身分。

歐凱為了替小茹照料愛犬露娜，竟然冒着引發嚴重過敏的生命危險餵飼露娜。儘管小茹對他屢次罔顧自身安全感到極度不滿，歐凱卻趁機表白，直言種種越軌行為皆因對她十分緊張。世豪重獲自由後野心勃勃，企圖藉助私煙強的網絡重新將「粉精靈」推出市面散貨。雖然私煙強婉拒了世豪的「過檔」邀請，但世豪仍未死心，更直言有意與四聯商會相關的毒梟聯手合作，並利誘私煙強為他在中穿針引線。

《臥底嬌娃》第二十三集 (03/25)

私煙強的親生骨肉不幸遭到綁架，歹徒企圖以其子之性命作為籌碼，逼使私煙強低頭效命。幸而奕風與一眾同僚識破奸計救人；事後警方極力勸私煙強指證幕後黑手。寶儀因接獲Mabel的緊急求救訊號而找上三名幫忙，眾人最終憑藉默契合力救回Mabel。

死裡逃生的Mabel向寶儀吐露慘痛真相，揭示自己遭人誘騙去作性招待，生活更長期受毒品控制。令人遺憾的是，Mabel隨後走上絕路，而早已猜透三女真實身分的寶儀，請求她們務必聯手找出害死好姊妹的真兇。三女在調查過程中，驚覺案情背後竟與「愛邦妮」有關聯；與此同時，寶儀亦在無意中翻尋到劉彪親筆留下的神祕信件……

《臥底嬌娃》第二十四集 (03/26)

為求徹底揭開事實真相，寶儀跟三女達成共識，引出幕後黑手露面。與此同時，奕風在搜集嘉盈命案線索時再次碰壁，眼見真相依舊被重重謎團包圍，令他陷入極大苦惱之中。

正當調查陷入僵局，朱皮將一張編號獨特的一百元紙幣轉交妙姿，妙姿當場認出那是曾贈予嘉盈。經眾人一番比對，驚悉這張特殊的一百元紙幣曾輾轉流經大家之手，而其最後一位持有者理應就是遇害前的嘉盈。

奕風採取大膽行動，假裝失手被世豪捉到，在兩人對話過程中，世豪竟一時大意洩露了關鍵口風。朱皮主動接觸妙姿，願意配合警方監聽其個人手機，藉此協助深入調查世豪。妙姿隨即向奕風指出，在嘉盈的遺物清單中，唯獨缺了那條至關重要的錄音頸鍊。朱皮估是世豪為奕風佈下陷阱，唯恐發生意外，隨即心急如焚地趕往現場展開營救……

《臥底嬌娃》第二十五集 (03/27)

在佳琪的鼎力相助下，奕風終於找到嘉盈臨終前留下的那條關鍵錄音頸鍊。然而，當他從錄音中驚悉逼死嘉盈的幕後黑手身分後，他瞬間崩潰。妙姿、佳琪與小茹隨後一同細聽錄音內容，三女深知奕風此刻情緒極不穩定，唯恐他會為了私怨而斷送前程，向步青及宗南獻計，提議利用邦妮作為誘餌引出元兇，企圖在將罪犯繩之於法的同時，將奕風從歧途中拉回來。

豈料在行動當日，奕風竟然捷足先登，施計強行載走邦妮，並威逼她將會面地點臨時更改至「愛邦妮」。當真兇毫無防備地抵達「愛邦妮」時，旋即遭到神秘人從後突襲昏厥；待其恢復意識之際，驚覺自己已被奕風重重綑綁，正懸吊在命懸一線的天台邊緣……

《臥底嬌娃》第16-20集劇情

《臥底嬌娃》第十六集 (03/16)

時間回溯至兩年前，剛潛入二世的奕風背負巨大壓力，某次洗衣店的機器故障觸發其情緒爆發，卻意外透過電話投訴結識了一名女客服。對方那甜美的聲音、循循善誘的態度與溫柔體貼的舉動，成功治癒了奕風。他屢次找藉口致電尋求慰藉，直到某天奕風發現客服竟然換了人。

命運弄人，奕風替世豪收數時，目標恰巧是該客服的鄰居。二人最終相認，惟對方亦同時目睹奕風暴力的一面。幸好在奕風的嫲嫲加持下，兩人關係親近了不少。正當一切似是向好發展之際，嫲嫲的去世為奕風帶來沉重打擊……

《臥底嬌娃》第十七集 (03/17)

小茹成功登入嘉盈的電腦，驚覺電腦疑似遭到掉包，佳琪懷疑是奕風所為。妙姿意外揭穿了劉彪的秘密；而佳琪亦察覺到邦妮似乎早已知悉劉彪出軌。為查明真相，佳琪偷偷於奕風的嫲嫲家中安裝監視裝置。她果然從監控中發現正是奕風偷走該部電腦，卻同時目擊他情緒有異。

小茹一直試圖撮合歐凱和寶儀，最終歐凱忍不住向小茹坦白已有喜歡的人。佳琪的父親沈逸良突發心臟病發，及後她更意外得知自己遺忘了的一段記憶。最後，當小茹前往探望索帕時，竟驚悉對方原來就是臥底小組一直調查的目標人物！

《臥底嬌娃》第十八集 (03/18)

自從得知索帕身分後，小茹便深感心感矛盾，幸獲歐凱找到並安慰她。同時，宗南在眾親人面前向佳琪求婚，佳琪答應。瀚東的損友為錢將妙姿綁架禁錮。憑藉小茹與佳琪協助，奕風發現妙姿的求救訊號，於危急關頭將她救出。妙姿得知恩人是奕風後，更確定自己心意並決心表白。

然而，奕風揭發嫲嫲家中被偷裝監視裝置。確認偷窺者是佳琪後，他頓時心生一計，同時約見佳琪與妙姿。正當妙姿精心打扮赴會時，詎料……

《臥底嬌娃》第十九集 (03/19)

為拒絕妙姿，奕風刻意利用了佳琪，令妙姿大感傷心。豈料佳琪卻發現對奕風萌生心動感覺，遂毅然決定與宗南分手。至於小茹則接到任務，要在索帕處放置竊聽器。幾經掙扎下，她終將其藏於親手縫紉的貓頸圈內送給露娜。同時，奕風知悉跟劉彪合作的正是泰國人察猜。

世傑將奕風救走學年一事告知世豪，令世豪對他起疑；世傑更憑藉與察猜的交情，提出向其購買製毒原材料。因不忍索帕被捕，小茹藉故約他在交易日子一同旅行，惟索帕最終不從。其後他帶露娜看獸醫，竟意外發現了隱藏的竊聽器！

《臥底嬌娃》第二十集 (03/20)

索帕終查出小茹的警察身分。奕風本向喝醉的朱皮坦言女友之事，豈料朱皮轉頭竟告訴妙姿。妙姿驚覺一直被奕風欺騙，找佳琪和小茹評理，惟佳琪勸阻她切勿輕舉妄動。與此同時，麗荃突遭邦妮解僱遂向劉彪訴苦，並求佳琪幫忙偷偷拿回被邦妮收走的公司手機。小茹發現該手機竟與一個泰國號碼互動密切；佳琪亦察覺奕風對此號碼似有所隱瞞。

隨著圍捕在即，小茹十分擔心索帕，毒品調查科成功捉拿劉彪、察猜等。此時小茹收到索帕相約見面的訊息，宗南隨即派人暗中跟隨……

《臥底嬌娃》第11-15集劇情

《臥底嬌娃》第十一集 (03/09)

楚渝就先前之事當面找步青及奕風問責，幸好步青及時為奕風出面解釋。佩琳（小茹之母）與Helen（歐凱的婆婆）在機緣巧合下相認，Helen更盤算起來，試圖增加小茹與歐凱的相處機會；而歐凱亦終於鼓起勇氣，主動約小茹出街。

索帕看上寶儀，似乎心懷不軌。寶儀在法文班結識了一名新同學，沒想到此人竟是索帕！與此同時，奕風不欲捲入妙姿的感情糾紛而令其難堪，轉而求助於佳琪，希望藉佳琪去開導妙姿；妙姿終向佳琪剖白當年與瀚東的一段往事……索帕成功擺脫妙姿的視線，並將寶儀帶走。

《臥底嬌娃》第十二集 (03/10)

索帕將寶儀帶往一個收不到訊號的魚排，令得知消息的劉彪與邦妮焦急萬分，所幸寶儀最終毫髮無傷地回到家中。歐凱試圖效法電影的情節向小茹真情表白，無奈小茹卻反應遲鈍，完全未有領會其心意。與此同時，佳琪成功遊說邦妮聘用資安公司，這讓臥底小隊藉此名義成功駭進「愛邦妮」的電腦系統獲取資料。

寶儀為了配合索帕，特意想辦法支走妙姿以便他能潛入屋內。幸而妙姿及時察覺異樣，隨即與劉彪等人火速趕回家中，當劉彪見到索帕時感到錯愕。索帕後來慘遭毒打，小茹在為其包紮傷口期間，聽他親口道出了過去的悲慘坎坷身世。另一方面，小茹與佳琪經過深入調查，查證後發現嘉盈的帳號被學年盜用；得知此真相的妙姿深受打擊情緒崩潰，更在眾人面前不自覺地暴露了她早就認識嘉盈的秘密。

《臥底嬌娃》第十三集 (03/11)

妙姿為了能繼續徹查真相，苦苦哀求奕風准許她留下來，可惜最終仍難逃被勒令退出臥底行動的命運。妙姿隨後被調往行動組，卻在職務中意外掌握了更多關於「愛邦妮」以及嘉盈死因的蛛絲馬跡；她決定隱藏身份，以匿名方式暗中向佳琪提供關鍵情報。與此同時，小茹積極為寶儀與歐凱製造相識機會，更在兩人之間穿針引線，試圖撮合這段姻緣。然而，當歐凱在洗衣店外目睹小茹與索帕舉止親暱時，產生了誤會。

佳琪留在「愛邦妮」調查期間，察覺到秘書鄺麗荃神色可疑，似乎正隱瞞著某些內情，並發現麗荃正準備與某人秘密會面。為了獲取核心情報，佳琪施展妙計成功取得了機密文件櫃的鑰匙。隨後，她與奕風決定兵分兩路展開行動，由奕風負責跟蹤麗荃，卻驚訝地發現與麗荃私下碰面的人，竟然就是學年……

《臥底嬌娃》第十四集 (03/12)

佳琪在追查「愛邦妮」旗下的物業資料時，察覺到某個單位的用電量異常龐大，於是決定與奕風前往現場一探究竟，最終揭穿了索帕與學年暗中勾結。然而，當劉彪突然現身於索帕家中，真相才浮出水面——原來這一切都是劉彪在背後操縱，指使索帕佈局去陷害學年。

秘書麗荃向大韋聲淚俱下地哭訴，自揭被迫參與學年組織的非法賭檔，更提到可能牽涉運送毒品等；大韋聽聞後怒火中燒，即時表態要將學年踢出「四聯商會」。暗中偷聽的佳琪與奕風見狀，更深信學年就是「粉精靈」的真正上線。小茹在洗衣店內發現了嘉盈留下的蛛絲馬跡，懷疑該線索與「粉精靈」有重大關聯。當警方協同國際刑警聯手打擊網上賭場之際，奕風竟現身救走學年，但獲救後的學年卻極力否認自己與「粉精靈」的上線身份有關……

《臥底嬌娃》第十五集 (03/13)

妙姿搶先在宗南抵達之前趕到奕風家中，將所有能證明他曾協助學年潛逃的證據銷毀。步青對奕風的行為產生懷疑，特意找上佳琪，委託她暗中調查奕風的底細。學年被踢出「四聯商會」，由劉彪接管，並順勢吞併了「車仔化工」的業務。

不甘失敗的學年暗中跟蹤劉彪與索帕，卻意外撞見奕風正與索帕密會。學年隨即將奕風綁走，但在對峙過程中得知奕風的真正意圖是幫助世豪對抗劉彪，學年遂決定陣前倒戈，表示願意提供協助。與此同時，佳琪在追查中發現了劉彪與麗荃之間舉止異常曖昧，最終證實了二人偷情。而妙姿取得嘉盈的電腦，並轉交予小茹協助破解密碼，豈料這部關鍵的電腦，最後竟然落入了奕風的手中……

《臥底嬌娃》第6-10集劇情

《臥底嬌娃》第六集 (03/02)

在《超星女團》的初選賽事中，佳琪、妙姿與小茹表現失準一度面臨出局危機，幸而妙姿臨場反應敏捷，憑藉機智成功化險為夷，帶領三人驚險晉級。化身PA打雜的奕風則在暗中提供支援。期間，三女在後台結識了寶儀，彼此志趣相投，初次見面已留下極佳印象。

然而，卡邦妮高調現身探班，卻弄巧成拙令女兒寶儀惹來閒言閒語。另一邊廂，奕風潛入劉彪處偷取手機查探，歸還時意外撞見劉彪正與白學年等人密會，更察覺到他們佩戴的戒指極有可能是社團的特定信物。

寶儀因背景身份遭到小圈子排擠，更被指控是靠「後台」入圍。面對流言蜚語，寶儀顯得不知所措，三女見狀隨即仗義執言。就在寶儀因失去拍檔而萌生退意之際，三人合力勸說，並誠邀她共同組隊。最後，她們帶領寶儀到鬧市進行街頭表演，透過群眾的掌聲成功幫助她重拾站上舞台的自信心。

《臥底嬌娃》第七集（03/03）

佳琪、妙姿與小茹三人藉著護送酩酊大醉的寶儀回家，成功與劉彪、邦妮建立了初步的關係。與此同時，權世傑遵從世豪的指令，暗中策劃一場精密的局中局；恰巧此時，在獄中服刑的華叔因舊病復發，被緊急轉送到明成北醫院接受治療。

同時，私煙強、劉彪等亦因受傷不約而同地被送往明成北醫院。奕風聞訊後迅速趕至醫院，並針對當前局勢向世傑提出了一套更周詳的行動方案。學年正陪伴著卡大韋在明成北醫院進行身體檢查；三女趕到醫院，奕風隨即交代她們要全天候監視劉彪的異動。

正當眾人全神貫注之際，私煙強竟在混亂中伺機逃脫。奕風立刻展開追截，雖然攔截成功，並由私煙強口中得知其背後受制於一名叫「克洛索帕」的神祕人，但關鍵的「粉精靈」配方紙卻已消失無蹤。在《超星女團》總決賽的璀璨舞台上，身帶傷患的寶儀依然咬牙堅持，要在鎂光燈下燃燒鬥志，綻放最完美的自己……

《臥底嬌娃》第八集（03/04）

奕風不幸落入索帕的手中，對方威逼他交出傳聞中的神祕配方紙。幸好奕風反應敏捷，憑藉過人的敏捷身手，最終成功從險境中脫逃。另一邊廂，佳琪、妙姿與小茹以舉辦睡衣派對為名，名正言順地留在劉彪的大宅過夜。過程中她們略施小計，成功誘導邦妮主動開口，邀請妙姿擔任寶儀的貼身保鑣，進一步滲透其生活。

奕風在機緣巧合下終於取得真正的配方紙，並打算以此作為談判籌碼，主動聯絡索帕進行交易。然而，索帕卻要求先驗貨，指令奕風必須交出「粉精靈」的製成品樣板。

為了奪取樣板，奕風與三位女生聯手潛入「二世」。趁著世傑正準備將「粉精靈」轉手予一眾富二代之際，眾人伺機而動，成功搶走貨物。事後，宗南拿出一張拍到奕風持有配方紙的照片向佳琪興師問罪，直指奕風對調查小組及步青有所隱瞞。面對如山鐵證，佳琪一時之間亦不知如何回應，陷入兩難局面。

《臥底嬌娃》第九集（03/05）

佳琪對奕風是否私藏「粉精靈」配方一事耿耿於懷，正當她打算展開跟蹤行動時，卻被妙姿及時制止。雖然妙姿辯稱該份文件只是由她親手偽造的贗品，試圖藉此平息紛爭，但佳琪內心對奕風的信任已產生動搖，猜忌之情揮之不去。

小茹成功滲透進一間洗衣店當打工妹，並在調查中發現該店的前任東主與四聯商會關係非淺，其後生意才轉讓予愛邦妮集團。妙姿得知此事後大感錯愕，因為她發現死者嘉盈在遇害前正是在愛邦妮工作，令她愈發覺得這宗命案另有隱情。為了保住自己在臥底小組的席位，妙姿苦苦哀求小茹務必對嘉盈的相關線索守口如瓶。

與此同時，小茹邂逅了一名外型酷似漫畫角色的神祕男子，二人甚為投緣，但她萬料不到對方竟是危險人物索帕。此時，一名醉漢在洗衣店借酒行兇，前來處理糾紛的警員，竟然是除夕夜曾與小茹深情擁吻的歐凱。令小茹感到萬分沮喪的是，歐凱重遇她時竟表現得如同陌生人一般，完全認不出眼前人，這份冷淡讓她深感失落。

《臥底嬌娃》第十集（03/06）

妙姿意外遭到一名被辭退的保鑣惡意伏擊報復，江瀚東及時現身英雄救美，然而轉過頭來，瀚東卻突然對妙姿暴力相向。奕風目睹此景，先入為主地認定兩人存有感情瓜葛，妙姿見狀索性不作任何辯解。與此同時，佳琪憑藉過人手段協助邦妮平息了一場嚴重的公關災難，成功獲取對方的信任，又答應為其集團提供意見。茹母在街頭一眼認出歐凱，這才讓小茹與歐凱有了正式相認的契機。

另一方面，妙姿查出學年與劉彪當年曾因爭奪邦妮而反目成仇。她進一步察覺大韋疑似出現腦退化病徵，似受制於學年。奕風潛入老人院打探消息，撞破索帕正與學年暗中會晤，推測學年就是其背後的操盤手。然而，當奕風約見索帕時，卻遭到宗南突襲破壞。奕風憤而指控佳琪通風報信，這才讓佳琪如夢初醒，驚覺自己竟被宗南徹底利用了。

《臥底嬌娃》第1-5集劇情

《臥底嬌娃》第一集 (02/23)

因毒品「粉精靈」流入市面，警方將目標鎖定權世豪的二世俱樂部。沈佳琪以顧問身分協助警方調查並潛入該俱樂部，結果遇上了經理潘奕風。彼時奕風正暗自疏散吸毒的富二代，並處理服用過量毒品的客人。奕風遭警方問話時，佳琪憑其微表情察覺他必定有所隱瞞。

另一邊廂，佳琪的表妹童小茹重遇警察學堂同學江妙姿，而妙姿正被派去監聽二世員工朱皮。為擴大毒品市場，世豪命奕風聯絡私煙強幫手散貨，並找傅葉生談注資。雙方相約驗貨時，葉生竟暗中埋伏打手；危急間，奕風帶世豪從秘道逃走。

《臥底嬌娃》第二集 (02/24)

奕風率先經秘道逃出，意外遇上佳琪。為了掩護世豪逃走，奕風上前與佳琪糾纏，令佳琪意外受傷。其後，佳琪的毒品調查科警司男友郭宗南，試圖尋找奕風協助調查，結果反被耍得團團轉。

另一邊廂，妙姿得悉佳琪是瞥見自己手上的文件，才推測到秘道出口。對於佳琪的越界行為，妙姿深感不滿，惟佳琪卻不以為意。隨後，妙姿接獲摯友蘇嘉盈的死訊，大受打擊。同時，世豪收到神秘包裹，裡面竟是一張鑲了鑽石的信用卡，世豪十分滿意。最終奕風成功獲取世豪信任，獲告知製毒工場的地址，及世豪的製毒師身分。

《臥底嬌娃》第三集 (02/25)

隨著世豪最終落網入獄，他向奕風透露出其神秘上線的線索。同時，高級警司蕭楚渝盛讚破案的最大功臣，正是潛伏在世豪身邊的臥底奕風！惟佳琪捕捉到奕風一絲不自然的微表情，與宗南一致認定他有所隱瞞。

其後，奕風返回毒品調查科，私下借走世豪留下的證物查看。宗南得悉後大發雷霆，更要向奕風搜身。最終，奕風向上司禢步青指出世豪的上線極可能是愛邦妮集團的劉彪，並要求繼續臥底行動。獲步青同意後，奕風打算入職愛邦妮集團，但是卻鬧出了笑話⋯⋯

《臥底嬌娃》第四集 (02/26)

奕風向步青提議籌組全新的臥底小隊。另一邊廂，佳琪成功推理出考核的約見地點，抵達時赫然發現奕風早已在場等候自己。至於妙姿本就因外勤任務失敗而萌生辭職念頭，幸得奕風適時啟發，最終決定加入臥底小隊；加上小茹憑藉不屈不撓的精神屢次自薦終獲首肯，三人女子臥底小隊宣告正式成立。

其後，奕風特意為三女設計個人任務，藉以考驗她們各自的應變能力。這些試煉表面看似揶揄戲弄，實質皆與日後的潛伏對象息息相關。當三女推測出終極目標正是愛邦妮集團，正滿心歡喜之際，奕風竟下達震撼指令，要她們去參加女團比賽！

《臥底嬌娃》第五集 (02/27)

佳琪、妙姿聯同小茹終得悉參選女團之目的，全為藉機接近卡家眾人的掌上明珠劉寶儀。為此三女積極接受唱歌與跳舞訓練，惟佳琪及妙姿的表現卻強差人意。未幾她們突然接到任務，需偽裝成模特兒潛入一場豪宅派對作支援。行動其間三女的身分慘遭懷疑，危急之際幸獲飛虎隊現身拯救。

其後，三女巧妙融入自身經歷來創作人設，更為女團比賽亮出看家本領的樂器。豈料海選前一晚，小茹不幸病倒，頓令佳琪與妙姿亂作一團。最終幸得奕風出言鼓勵，三女終穿上團服，準備好面對海選的挑戰。

《臥底嬌娃》演員

馬貫東　飾　潘奕風

馬貫東飾演潘奕風（TVB）

張曦雯　飾　沈佳琪

張曦雯飾演沈佳琪（TVB）

陳瀅　飾　江妙姿

陳瀅飾演江妙姿（TVB）

羅毓儀　飾　童小茹

羅毓儀飾演童小茹（TVB）
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