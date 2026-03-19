臥底嬌娃丨周百恩陳瀅劇中關係亂倫惹爭議　羅毓儀撒嬌似小學生

撰文：種嚶嚶
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《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。在3月18日播出的劇集中羅毓儀得知吳子冲身份後心情矛盾，周百恩跳出《愛回家》框框飾演「癡情躁狂表弟」。

臥底嬌娃丨羅毓儀得知吳子冲身份心情矛盾

3月18日一集劇情講述小茹（羅毓儀Yuki）得知索帕（吳子冲飾）身份後心情矛盾，歐凱（涂毓麟飾）找到小茹並安慰她。宗南（黃子恆飾）在眾親人面前向佳琪（張曦雯飾）求婚，佳琪答應。瀚東（周百恩飾）損友為錢綁架禁錮妙姿，奕風（馬貫東飾）在小茹、佳琪協助下，赫然發現妙姿發出的求救訊號；奕風在危急關頭救出妙姿。妙姿得知奕風救了自己，更確定自己對奕風的心意，決心向他表白……

羅毓儀躲在公園爆喊。（公關提供）

臥底嬌娃丨羅毓儀被「大義滅親」考起

3月18日晚一集高潮位是Yuki得知吳子冲是關禮傑的私生子後，心情極之矛盾！因兩人關係一直處於「友達以上，戀人未滿」，故Yuki猶豫應否將事實告訴馬貫東，更做「逃兵」走到公園匿埋痛哭。之後Yuki雖然得到涂毓麟安慰，但仍未決定是否如看開的臥底劇般「大義滅親」，最終小茹還是狂睇經典臥底劇《使徒行者》找答案，更搞笑呼冤：「我自己睇戲都好鍾意睇大義滅親，但當啲嘢發生喺自己身上，就唔係咁簡單！」

羅毓儀得知吳子冲的身份後，假裝若無其事。（公關提供）

臥底嬌娃丨羅毓儀張曦雯腿長差異成網民焦點

以「超級童顏」見稱的Yuki，昨晚為「沖淡」得悉子冲真實身份後的抑鬱感，除將自己打扮成動漫角色「哈姆太郎」外，又一度瞓在張曦雯的白滑大髀上撒嬌，令不少網民驚嘆「激似小學生」！更有網民錯重點，將焦點放在Yuki與Kelly的腿長差上，十分抵死。

羅毓儀躺在張曦雯的大髀上撒嬌。（公關提供）

臥底嬌娃丨周百恩演「癡情躁狂表弟」

至於憑《愛．回家之開心速遞》「鐵手」一角入屋的周百恩，今次在《臥底嬌娃》飾演的竟是「癡情躁狂表弟」！原來慣性對陳瀅「拳打腳踢」玩呼喝的周百恩，私下其實一直喜歡這位表姐，只是因痛恨女方曾報警拉他父親，加上怕自己真的愛上對方，才經常玩暴打。昨晚，周百恩決定借醉表白，可惜慘食檸檬，傷心欲絕的他只能繼續借酒澆愁，雖然爛醉如泥，但當得悉損友利用他綁架陳瀅後，即焦急地四出尋找陳瀅下落，最終當見到「情敵」馬貫東救出陳瀅，周百恩即露出緊張又失望表情。

周百恩到小食店大吵大鬧。（公關提供）

臥底嬌娃丨周百恩跳出《愛回家》框框

曾於南京藝術學院及北京電影學院主修表演系的周百恩短短數場戲，已將躁狂、癡心、不滿、委屈、醉酒、頹爆、痛苦、傷心、徬徨、緊張、焦急、內疚等多元情緒發揮得淋漓盡致，與《愛回家》暖男「鐵手」演法判若兩人，果真科班出身。

周百恩飲到啤啤夫，行唔到直線兼跌在地上。（公關提供）

臥底嬌娃丨周百恩陳瀅劇中關係亂倫惹爭議

談到劇中暗戀表姐陳瀅，引發網民好奇是否「亂倫」，周百恩接受官方訪問時笑言自己也很亂：「我都成日有掙扎呢個角色係唔係亂倫、應該點樣搵感覺，自己演嘅時候感覺好奇怪，驚做得唔好，到後尾問番劇組原來呢㮔關係都屬於正常。」

談到劇中經常要暴打陳瀅，會否有很大心理壓力？周恩百笑言：「我本身都好驚，因為今次我打嘅係女神，但係點知佢仲Tough過我，可以話係佢帶我入戲，所以好多謝佢。」又謂最可怕的暴打「後遺」，是擔心陳瀅粉絲嬲豬。

周百恩飲到啤啤夫，行唔到直線兼跌在地上。（公關提供）
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