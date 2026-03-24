梁諾妍吻賀幼女2歲生日　洪永城親吻女兒不成竟「出賣」她貪吃樣

洪永城與妻子梁諾妍的幼女洪靖愉（Beryl）日前迎來2歲生日，夫妻二人分別在社交平台發文祝賀。梁諾妍感性留言感謝女兒的到來，並分享了她乖巧聰穎的成長點滴；而洪永城則公開了女兒貪吃的可愛模樣，更有分享了一段女兒在街頭生悶氣的爆笑短片。Beryl盡得父親遺傳的豐富表情與性格，讓一眾網民直呼可愛，一家四口的溫馨互動羨煞旁人。



洪永城與妻子梁諾妍自2021年步入婚姻殿堂後，先後迎來長女洪靖嵐（Sir Face）與幼女洪靖愉（Beryl，暱稱Sir Nose），家庭生活美滿。（IG@guruhung）

幼女洪靖愉（Beryl）日前迎來2歲生日，夫妻二人分別在社交平台發文祝賀。（IG@inez_leong）

梁諾妍發文感恩女兒到來 吻賀幼女迎來2歲生日

洪永城與妻子梁諾妍自2021年步入婚姻殿堂後，先後迎來長女洪靖嵐（Sir Face）與幼女洪靖愉（Beryl，暱稱Sir Nose），家庭生活美滿。日前適逢幼女Beryl的2歲生日，梁諾妍在社交平台感性發文，回顧女兒這2年來的快速成長。她稱讚Beryl飲食作息乖巧，與長女同樣是家中的開心果，不但與寵物及姐姐感情深厚，且學習能力強、性格淡定，宛如見慣世面的大姐姐。她感激女兒選擇他們作為父母，並幽默地表示，雖然Beryl的樣貌越來越像父親，但自己依然深愛著她，期盼女兒未來能繼續健康快樂地成長。

梁諾妍在社交平台發文祝賀幼女迎來2歲生日，回顧女兒這2年來的快速成長。（IG@inez_leong）

梁諾妍更親吻女兒作為祝賀。（IG@inez_leong）

洪永城亦想親吻女兒但可惜被「嫌棄」了。（IG@inez_leong）

洪永城公開女兒貪吃照 笑言期望學懂自行找零食

另一方面，洪永城亦有在社交平台發文為幼女慶生，並大方公開了Beryl貪吃的可愛模樣。他留言寫道：「祝我家的貪吃妹妹，2歲生日快樂！爸爸祝你快高長大，很快便懂得自己打開冰箱、自己搬椅子找零食，不過進食之餘，切記要多吃蔬菜！」

洪永城亦有在社交平台發文為幼女慶生，並大方公開了Beryl貪吃的可愛模樣。（IG@guruhung）

在分享的照片中，Beryl自行進食的模樣津津有味，喝奶與吃東西都完全無需父母操心，表現得十分聰明獨立。大批網民紛紛留言送上生日祝福，並盛讚Beryl的模樣越來越精靈可愛。

在分享的照片中，Beryl自行進食的模樣津津有味。（IG@guruhung）

Beryl喝奶與吃東西都完全無需父母操心，表現得十分聰明獨立。（IG@guruhung）

Beryl喝奶與吃東西都完全無需父母操心，表現得十分聰明獨立。（IG@guruhung）

街頭抱胸生悶氣惹爆笑 完美遺傳父親傲嬌基因

除了溫馨的生日祝福，洪永城更分享了一段讓網民捧腹大笑的日常片段。片段中，當時尚未滿2歲的Beryl在街道上突然站立不動，更擺出雙手交叉抱胸的姿勢進行無聲抗議。面對女兒的舉動，洪永城在鏡頭後無奈地詢問她是否在生氣，但Beryl完全不予理會，甚至拒絕讓父親牽手。這個生氣的模樣讓洪永城哭笑不得，發文自嘲表示，原來生氣也可以如此可愛，更感嘆女兒年紀輕輕便極具性格，直言未來的日子還有很長的路要走。

洪永城更分享了一段讓網民捧腹大笑的日常影片。當時尚未滿2歲的Beryl在街道上突然站立不動，更擺出雙手交叉抱胸的姿勢進行無聲抗議。（IG@guruhung）

面對女兒的舉動，洪永城在鏡頭後無奈地詢問她是否在生氣，但Beryl完全不予理會，甚至拒絕讓父親牽手。（IG@guruhung）

當有人好奇Beryl為何如此生氣時，洪永城親自揭曉謎底，原來純粹是因為不讓她吃糖果。看著女兒完美還原了自己的「黑臉基因」，洪永城坦言內心已被徹底融化；更有網民留言指，看見女兒如此可愛，再辛苦也會覺得開心，洪永城亦對此表示高度贊同。