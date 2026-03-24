張曦雯拍吻戲遇口臭男極崩潰　陳瀅自揭經常飲醉酒Facetime葉念琛

《臥底嬌娃》自2月底首播以來話題不斷，由張曦雯、陳瀅等主演的這部動作喜劇。兩位女主角近日孖住登上葉念琛於《Meaningful》頻道主理的全新愛情節目《越問越雙琛》，首集嘉賓便迎來這對《臥底嬌娃》，兩位靚女會大談愛情路上的修行——成世人究竟有冇遇過「kam 人」？面對愛情關卡，又係點樣練功蛻變？

張曦雯、陳瀅近日孖住登上葉念琛於《Meaningful》頻道主理的全新愛情節目《越問越雙琛》。（公關提供）

張曦雯唔太鍾意「主動男」

面對眾多追求者，陳瀅代Kelly爆料指「Kelly是有很多那些約會，她很好的，無論如何她也先給你機會，真的很好」Kelly 亦表示遇過kam的追求者「第二次出來就要親親，這樣不kam嗎？」「我不是很喜歡太主動的男生，這件事會嚇到我」始料不及陳瀅卻表示「我是主動得嚇到別人的人，可能我才是kam的人」

張曦雯自爆曾被追求者約會後索吻。（公關提供）

女神餐廳睇人秘術：最驚另一半「食相難睇」

雖然戀愛路上未必次次遇到kam人kam事，但亦有細節位會斟酌，例如陳瀅「很不喜歡的小習慣，我不喜歡我如果在約會，你會一邊講話一邊吃東西，或者吃東西很大聲」

的確儀態在社交場合上相當重要，而Kelly則會在餐桌上留意另一細節：「我會看那個人對那個侍應的態度，這件事很能看出一個人的人品，有時他們的態度可能會當別人是下人，我不喜歡這個感覺。」

女神餐廳睇人秘術：最驚另一半「食相難睇」。（公關提供）

葉念琛一度將陳瀅寫落小氣簿？

節目中葉導分享「我覺得陳瀅有一個位很kam，她經常忘記東西，我拍《美麗戰場》，為甚麼會找陳瀅，當時我跟別人說因為認識她，我認識她很久了，之前已經有見過她，有和她吃飯之類」陳瀅更自爆自己經常喝醉酒Facetime葉導！

但原來葉念琛耿耿於懷的是因為「後來我和別人說其實我認識她，但阿瀅每一次都說不是，都不記得，搞到我好像，變成了我很kam」

不過陳瀅更著眼解說為什麼當年要Facetime「因為我那時候覺得你很親切，我才會，可能喝了少少酒，我會覺得很想和別人分享」Kelly 更補充指「她還會group FaceTime，整個group都打出去」

陳瀅自揭經常飲醉酒Facetime葉念琛。（公關提供）

片場趣聞：張曦雯接吻戲遇口臭佬

愛情路上有kam人，演藝路上是否又見過？張曦雯指「拍親吻戲，然後把口很臭，到現在還有這種情況。我覺得一個人口臭，如果臭到這個地步，是不可能不知道自己口臭」

提到口臭一事，陳瀅卻有另一個經驗：「反而可能是我口臭，我很記得我拍《黃金有罪》的時候，對手是洪永城，因為我那段時間在生病，生病是有口氣的，因為病有細菌，然後可能佢會周圍唱」 而Kelly則偷偷補充一句：「以洪永城的個性應該有（周圍唱）」