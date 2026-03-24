正義女神｜佘詩曼許紹雄透過AI暖心對望　劉倬昕露招牌奸笑勁吸睛

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方浤酌／關文深／權香蘭監製，張麗娜／劉燕紅總編審的全新律政劇，將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。女主角佘詩曼領軍八大新生代演員共同拍攝《正義女神》全新宣傳片，在這條宣傳片中，除了阿佘的好演技之外與許紹雄的暖心對望微笑更是焦點。



女主角佘詩曼領軍八大新生代演員共同拍攝《正義女神》全新宣傳片。（公關提供）

《正義女神》拍攝全新宣傳片

在內地熱播中的《正義女神》，將於3月30日晚八點半翡翠台首播。為隆重其事，3月23日晚官方於翡翠台黃金時段首推專誠找來女主角佘詩曼領軍八大新生代演員（排名不分先後），包括近日因在劇中表現出色、人氣急升的劉倬昕，還有陳若思、丘梓謙（蔥頭）、馮皓揚、樂珈嘉、施焯日、蔡景行及羅皓誼，拍攝全新宣傳片。

《正義女神》拍攝全新宣傳片。（公關提供）

宣傳片一開始便是一眾少年犯的誓詞：「本人所作之證供，均屬真實，及為事實之全部，並無虛言」，之後身穿灰色長西裝褸的阿佘、迷惘的走進少年犯堆、帶著疑惑的眼神望向各人，期間更面帶憂傷、眼泛淚光。之後8位少年犯輪流作出既憤怒又冤屈的控訴：「點解你哋要逼我呀」、「點解一直都唔信我呀」、「我係無辜架」、「唔係我哋做架」、「幫我呀」、「收聲呀」……被少年犯冤氣重重包圍的阿佘，最終神情痛苦地閉眼抬頭……整個段落展現出強大的闇黑及無力感。

《正義女神》拍攝全新宣傳片。（公關提供）

佘詩曼透過AI與許紹雄對望

之後鏡頭一轉，換上法官裝束的阿佘，鐵面無私又溫柔地搭過樂珈嘉的膊頭後，便獨自一人步向一個廢墟、並邁步踏上眼前的梯級，而在梯級盡頭等候阿佘的，正是其劇中及現實生活中均亦師亦友的許紹雄。在AI特效幫助下，阿佘與許紹雄師徒二人以一個會心微笑的表情對望後，原本的廢墟即回復舊有壯麗面貌、並重現希望之光，意味著二人在劇中將同心協力、協助一眾少年犯走出黑暗、重見曙光。

佘詩曼透過AI與許紹雄對望。（公關提供）

「黑白閃燈」效果增強懸疑及心寒感

在這條時長分半鐘的宣傳片中，除了阿佘的好演技、及與許紹雄的暖心對望微笑是焦點，面對四屆視后阿佘仍毫不怯場、施展渾身解數展現演技潛能的8位新生代演員亦相當值得關注。在片段開頭不斷向阿佘發放負能量的8人，不約而同向阿佘做出「一時無辜一時奸險」的表情，配以張力十足的「黑白閃燈」效果，極具懸疑及心寒感，令觀眾更難以預估8位新生代演員在劇中的「忠奸指數」。

「黑白閃燈」效果增強懸疑及心寒感。（公關提供）

8位新生代演員之中，最吸睛的除了有展現劇中招牌奸笑的劉倬昕、還有哭得無助又漂亮的樂珈嘉、感覺極度我見猶憐，與其在《巨塔之后》中的叛逆𡃁妹角色有著極大對比，值得期待。

劉倬昕。（公關提供）