臥底嬌娃｜邵美琪極速變臉演技大爆發　鍾柔美感謝前輩專業指導

由方駿釗監製，邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，本周一至周五晚八點半翡翠台播出結局周。在《臥底嬌娃》結束周中，邵美琪一身粉色公主裙成功逆齡二十年，演技令觀眾拍手叫絕。鍾柔美大讚邵美琪專業指導及幫助。



邵美琪劇中表演。（官方提供圖片）

臥底嬌娃｜逆齡邵美琪演技爆發

自劉彪（關禮傑飾）死亡後，邵美琪（Maggie）角色卡邦妮陸續爆發陰暗面，為令卡邦妮這個角色更立體，編劇3月24日一集用了極大篇幅交代邦尼與劉彪的愛情故事，以及邦尼如何由一名「戀愛腦四聯公主」蛻變成硬淨心狠的製毒女強人！為配合劇情，Maggie需配戴及肩假髮、及以粉系公主裙親身上陣演回自己的少婦版；而出名凍齡的Maggie，由女強人造型轉換成飄逸少婦造型後，果真成功逆齡，看上去至少比真實年齡年輕20歲，相當厲害。

Maggie粉系公主裙造型。（官方提供圖片）

除了「逆齡Look」、Maggie的演技繼續出彩，尤其在四聯晚宴上的「極速變面Loop」，無論眼神或是嘴角的變化，都是教科書級別。事緣一直被睇低的關禮傑負傷出席四聯聚會，遭白彪以「體面」為由勸離主家席，Maggie得悉後，即上演「瘋狂極速變面」戲碼，她先是笑容滿面的與白彪閒聊，之後趁其他人沒為意時，Maggie眼神即變兇狠、語調極不客氣向白彪細細聲謂：「嗰個係我老公，如果你今日逼佢坐第二張枱，我就帶埋寶儀（鍾柔美飾）同佢一齊走，以後都唔會出席四聯任何場合（陰笑），我睇你點交代」；說完想說的話後，Maggie即變回甜美與白彪繼續閒聊，令人不寒而慄。而面對後生時唔生性的老公，Maggie雖然都係惡，但卻暗藏著愛意、溫柔與冇符；而之後直擊老公被綁架的場口，Maggie則以簡單一個淚眼汪汪表情、演活了「女人仔」的無力及無助感，演技極具層次。

Maggie精彩演技。（官方提供圖片）

Maggie極速變臉。（官方提供圖片）

對於在《臥底嬌娃》結局周火力全開，大晒頂級凍齡顏值及演技的Maggie，網民好評不斷，大讚Maggie是「盛世美顏」、由後生靚到老，並對Maggie到了今時今日演技仍能有所突破嘖嘖稱奇：「天然美」、「靚得好有氣質」、「當年堪稱神顏」、「呢個年紀仲keep 到咁後生真係靚」、「佢真人冇化妝都真係靚到爆燈，我成日覺得佢好似狄美摩亞」、「《第三類法庭》最美」、「呢啲先係盛世美顏」、「當年短頭髮既邵美琪真係好得」、「演技實力派女神」、「由後生演到老，一路有進步，這才是真正的演員！」

《第三類法庭》嘅韋海怡劇照。（官方提供圖片）

Maggie除演活了卡邦妮硬淨、陰險、無助、女強人及戀愛腦一面，還演活了角色的慈母面。劇中滿懷心事的寶儀要求與邦妮「一齊瞓」時，邦妮不但一臉慈愛地開心歡迎，還暖心地開解女兒，期間不但溫馨地與Yumi頭貼頭、又溫柔地撫摸Yumi面仔，配以Yumi一面信任及乖巧的表情，令人覺得二人恍如真‧母女。

真係好有母女Feel，呢場戲真係兩個都好入戲。（官方提供圖片）

臥底嬌娃｜鍾柔美感激邵美琪主動幫忙投入角色

談到要與大前輩Maggie上演如此親密的母女Pillow Talk，Yumi接受官方訪問時坦言埋位前勁緊張，並坦言全靠邵美琪前輩的專業指導及幫助，才成功代入角色：「超級緊張！我未試過真正同一位前輩有咁多對手戲，我記得嗰場戲我仲要喊，我冇乜特別信心，所以埋位前不斷對鏡練習又背對白。到試戲時，Maggie前輩畀咗好多意見，又教我點樣會容易喊啲，真係幫咗我好多。」

Maggie女強人Look。（官方提供圖片）

「我哋啲身體接觸其實冇特別事前夾過，主要係試戲時邵美琪前輩好專業咁主動做咗啲身體接觸，令我好自然咁可以回應同投入到。其實拍嗰時我都好擔心會唔會好尷尬？我應唔應該拖佢手？我好驚。但當Maggie帶導住我時，我就完全唔緊張，我覺得真係同媽咪傾心事咁。」Yumi又指Maggie無論做戲時多投入嚴肅，但只要一Cut機便能馬上與工作人員或演員們談笑風生、親切互動，令她十分驚佩。