臥底嬌娃｜關禮傑死前大暴走曬反差演技　李海銅死亡之謎終將解開

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇，本周一至周五晚八點半翡翠台播出結局周。進入結局周，劇情可謂高潮迭起，關禮傑飾演的劉彪臨死前「大暴走」爆發超強演技。李海銅死亡真相，亦將在結局周終極揭開。



《臥底嬌娃》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇。（公關提供）

關禮傑落網在獄中慘死

3月23日晚一集爆點處處，作惡多端的劉彪（關禮傑飾）落網後，卡邦妮（邵美琪飾）探監時踢爆劉彪自私自利，可以連親生子女都犠牲，劉彪頓時反轉豬肚，向卡邦妮怒吼：「最多攬住一鑊熟」……另卡邦妮原來早於佳琪（張曦雯飾）爆料前，已得悉劉彪有外遇一事……未幾劉彪在獄中慘死，卡邦妮為對方舉行海葬時，雖然神情哀傷，但內心卻對劉彪懷有極大恨意……

馬貫東向關禮傑逼供，後者否認派人殺李海銅。（公關提供）

關禮傑臨死前「大暴走」

《臥底嬌娃》進入結局周，劇情可謂高潮迭起，關禮傑飾演的劉彪臨死前「大暴走」，爆發超強演技！關禮傑於劇中最初以顧家好男人形像登場，但隨着劇情推進，其自私陰險性格逐漸浮面。關禮傑被警方盤問，起初扮傻話唔識吳子冲，但當黃子恆踢爆兩人是父子時，關禮傑就扮無辜表示與對方感情淺薄，並故作委屈地表示要轉做污點證人大義滅親……之後黃子恆表示有證據起訴他販毒，關禮傑誤以為被兒子出賣，即流露憤怒、不滿、猜疑的眼神。

黃子恆踢爆關禮傑與吳子冲是父子，關禮傑遂將所有罪名推給兒子。（公關提供）

關禮傑威脅邵美琪展反差演技

之後邵美琪探監時得知關禮傑連親生仔也不放過時，即力斥他一直扮好丈夫、好父親，惱羞成怒的關禮傑立即變臉怒吼：「你鍾意吖嘛！」並將多年來被指「食軟飯」的冤屈一次過爆發出來！其後關禮傑知道各路人馬都想殺他滅口時，在獄中全程都表現得提心吊膽兼疑神疑鬼，為求自保更厚著面皮再次扮演好老竇，希望氹掂子冲「坐埋同一條船」，可惜子冲未有心軟…...

關禮傑與邵美琪在獄中「講數」。（公關提供）

關禮傑威脅邵美琪的「暴走樣」固然「張力十足」、係威係勢，但當之後知道有人想殺自己時，關禮傑又隨即演活「貪生怕死」一面，時而「躁狂」時而「蛇𠺌」的「反差演技」直達爐火純青境界，演活可憎又可悲的奸角。

關禮傑承認多年來演「好丈夫」，邵美琪心碎了！（公關提供）

邵美琪海葬關禮傑

邵美琪的戲份雖然不多，但卻相當出彩，除了探監一幕強忍淚水，流露夾雜憤怒、失望和悲傷的表情，在將關禮傑骨灰撒落海的一幕，邵美琪雖然神情哀傷、雙眼填滿淚水，但她冷漠淡然零感情的聲音，再配以絕情的對白，絕對令人不寒而慄：「知唔知點解我要同人哋講你要海葬？因為你唔值得畀人去紀念……我唔會畀寶儀嚟送你最後一程，因為你唔值得佢為你流一滴眼淚！」

邵美琪撒骨灰落海一幕，盡顯非凡演技。（公關提供）

李海銅死亡真相即將揭開

邵美琪的表現，除了大晒好演技，亦為結局周劇情埋下極重要伏線！據知，在結局周，邵美琪角色將被揭出大量不為人知的過去，而Maggie亦會在過程中展現多元頂級演技。另熱爆角色蘇嘉盈（李海銅飾）昨晚被爆出原來一早得悉劉彪劈腿一事，令人更好奇她是如何招至殺身之禍；而蘇嘉盈死亡真相，亦將在結局周終極揭開！