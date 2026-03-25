謝霆鋒舊愛趙學而滑雪因老公埋身拍片受傷　曾患抑鬱堅持丁克生活

現年54歲的趙學而日前與老公蘇國基飛往日本滑雪。趙學而近日在社交平台分享短片，記錄了這次滑雪的「戰利品」——渾身的瘀青與酸痛。



趙學而與老公滑雪。（ig@chiuskinny）

大片瘀黑傷勢驚人

趙學而大方公開傷勢照，其中見到她的後頸與肩膊位置貼滿了藥貼，還有大腿照更是驚人，皮膚上浮現一大片深紫色的瘀黑，觸目驚心。她雖然受傷，但仍不失幽默感，在貼文中配上「玩！還！玩完有排還！」似乎是在感慨這場「玩樂」最終還是要付出代價。

趙學而後頸與肩膊位置貼滿了藥貼。（ig@chiuskinny）

大腿照有一大片深紫色的瘀黑。（ig@chiuskinny）

老公直擊受傷過程

這趟旅程由老公擔任「御用攝影師」，全程直擊學而的跌倒瞬間。短片中，趙學而施展S形滑行動作，姿勢極具美感，怎料這份帥氣卻難逃「老貓燒鬚」的命運！她原來背後藏有一個致命死穴，只要老公拿著自拍棍埋身拍片，她便會分心、失去平衡失控倒地，這種「一對鏡頭即出事」的情況更是屢試不爽，兩夫妻的互動既搞笑又溫馨。

老公埋身拍片即刻出事。（ig@chiuskinny）

老公埋身拍片即刻出事。（ig@chiuskinny）

老公埋身拍片即刻出事。（ig@chiuskinny）

老公埋身拍片即刻出事。（ig@chiuskinny）

曾與謝霆鋒發展「姊弟戀」

趙學而入行多年，最為人熟知的戀情莫過於1997年與當時剛出道的謝霆鋒發展「姊弟戀」。趙學而因飾演《皆大歡喜》中林玉露一角人氣急升，《皆大歡喜》拍足4年，落幕後趙學而終於偷得「半日閒」，情緒卻出現問題，患上抑鬱，幸而身邊有現任丈夫蘇國基陪伴度過難關。2011年，她與建築師蘇國基結婚，雖然兩人已走過十多個年頭，但達成共識堅持丁克（雙薪水、無子女），享受二人世界。

趙學而曾與謝霆鋒有過一段情。（IG@chiuskinny）

趙學而因飾演《皆大歡喜》中林玉露一角人氣急升，觀眾對她的潑辣形象印象深刻。（《皆大歡喜》劇照）

趙學而擔心生計，因而患上抑鬱症。（IG@chiuskinny）

趙學而患情緒病的數年，幸而身邊有丈夫陪伴。（IG@chiuskinny）

年過50仍迷韓團CORTIS

除了熱衷滑雪，趙學而私下亦有一顆少女心。最近她迷上了韓國人氣新人男團CORTIS，更時常在社交媒體分享自己的追星動態。

趙學而時常在社交媒體分享自己的追星動態。（ig@chiuskinny）