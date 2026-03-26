張堅庭寓所外牆維修不見天日如「地獄」　滲水聞屎尿味憂沼氣奪命

香港著名導演張堅庭近日在社交平台連環發帖，控訴其租住的單位進行大維修後變成「地獄」。他直言維修工程嚴重影響生活，首先要學會忍受噪音，更痛苦的是生活質素全面崩潰，他在IG感嘆：「我租住的單位在大維修，終於領教了大維修的不人道遭遇」。

張堅庭近日在社交平台連環發帖，控訴其寓所進行大維修後嚴重影響其正常生活。（資料圖片）

窗戶封死「不見天日」

工程展開後，張堅庭指寓所環境極其惡劣，窗戶被藍色圍網及棚架重重包圍，他形容：「原來真的會把窗戶封死。不見天日。」除了失去採光，更因沙石淤塞地下渠道導致客廳滲水，「水還滲到客房地氈也濕晒」，令他大感無奈。

大廈被藍色圍網及棚架重重包圍。（ig@comma_alfredcheung）

張堅庭稱寓所維修嚴重影響其正常生活。（ig@comma_alfredcheung）

屎尿惡臭恐沼氣致命

最令張堅庭崩潰的是衛生問題，他透露工人姐姐的洗手間傳出怪聲，「未幾屎尿味擁（湧）向全屋，最慘是門窗開不了，只可奪門而出露台，十分鐘來了兩次。」他引述AI資訊指惡臭可能是致命沼氣，擔心長時間吸入會導致「一睡不醒」，表示「兒子回港但以美國時間工作，就怕沼氣悶死人。」更直言：「我現在不讓工人姐姐睡覺，怕真係有事」。

張堅庭擔憂惡臭可能是致命沼氣，擔心長時間吸入會導致「一睡不醒」。(ig@comma_alfredcheung)

張堅庭質疑維修目的

面對大維修亂象，張堅庭（24日）前日再次發文，上載上一張大廈被棚架和藍色圍網完全覆蓋的圖片，質疑樓宇維修法例的初衷，「樓宇維修法例究竟是有利業主還是有利工程界，抑或有利古惑仔？」。他更以「60歲後硬性要求全身檢查」作比喻質疑「維修條例原意為業主增值，現實是減值了嗎?要大家或者精算師計計數了。」