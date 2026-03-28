《逐玉》爆紅張凌赫漲粉超四百萬　鄧凱被粉絲圍捕崩潰躲入洗手間

由張凌赫與田曦薇主演的古裝劇《逐玉》在內地的熱度可謂勢不可擋！這波收視神話不僅讓男主角張凌赫狂漲逾400萬粉絲、穩坐一線小生地位，連帶劇中飾演大反派的鄧凱（飾演齊旻）、林沐然（飾演隨元青）等一眾型男配角也跟著知名度大增。不過，伴隨爆紅而來的「瘋狂追星」現象，卻讓演員們有些吃不消。



張凌赫（逐玉官方微博）

鄧凱（逐玉官方微博）

《逐玉》造就收視神話 張凌赫新劇片場遭百人圍堵

《逐玉》的熱度與點擊率屢創新高，最新數據顯示，該劇的總播放量已突破20億大關，收視率更高達驚人的55.1%，僅次於張頌文主演的現象級神劇《狂飆》，成功躋身內地劇集史上的亞軍寶座。這股熱潮讓男主角張凌赫狂漲逾400萬粉絲，穩坐一線小生之位。

《逐玉》男主角張凌赫玉女主角田曦薇（逐玉官方微博）

《逐玉》男主角張凌赫一度漲粉超過四百萬。（张凌赫抖音截圖）

目前正忙於拍攝新劇《歸鸞》的張凌赫，面對每日往返片場時數百名粉絲的苦候，可以說見慣大場面的他也相當無奈。為了避免引起混亂或被指偏心，張凌赫只能選擇以大衣將自己「由頭包到落腳」，刻意低頭急步上車避開人群。

目前在拍攝新劇《歸鸞》的張凌赫，每天出入片場時都有許多粉絲在圍觀拍攝。（小紅書影片截圖）

事實上，自《逐玉》爆紅後，張凌赫每次出場都會受到粉絲的「瘋狂追擊」。從網上粉絲傳出的接機影片中可以睇出，即使張凌赫穿得十分密實，也依然無法逃過粉絲的法眼。

即使張凌赫穿得十分密實，也依然無法逃過粉絲的法眼。（小紅書影片截圖）

鄧凱苦熬8年爆紅 長沙錄影慘變「逮捕現場」

相較於張凌赫，入行8年終於嚐到爆紅滋味的鄧凱，面對粉絲的熱情顯然還未完全做好心理準備，日前他前往長沙錄製綜藝節目《你好星期六》時，在機場剛剛落地被大批粉絲擠得水洩不通。

日前前往長沙錄製綜藝節目的鄧凱，在機場剛剛落地被大批粉絲擠得水洩不通。（小紅書圖片）

面對熱情過頭的粉絲，鄧凱的反應亦十分無奈，儘管有保安人員築起人牆，但鄧凱依然無法突圍人海，場面更是極度混亂。寸步難行的他最終只能無奈坐下任由大家拍照，並雙手合十向粉絲求饒：「拍差不多了就回家休息吧，蠻累的……求求了早點回去！」

寸步難行的鄧凱最終只能無奈坐下任由大家拍照，並雙手合十向粉絲求饒。（小紅書影片截圖）

為了躲避粉絲的瘋狂跟拍，鄧凱一度潛入洗手間暫避，甚至忍不住在門邊崩潰大喊：「憋死我了！」最誇張的是，有狂熱粉絲一路跟機追到了航班上，讓鄧凱忍不住當眾大反白眼。

為了躲避瘋狂跟拍，鄧凱一度潛入洗手間避難。（小紅書影片截圖）