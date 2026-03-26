柯煒林等藝人堅守書寫文化　盧鎮業「倒瀉籮蟹」形容自己演藝事業

在瞬息萬變的時代，有品牌邀請泰國紅星Mew Suppasit、柯煒林（Will Or）、談善言（Hedwig Tam）、廖子妤（Fish Liew）及盧鎮業（Siuyea Lo）四位香港影壇實力派演員，透過鏡頭細膩詮釋書寫不僅是記錄文字，更是一種自我沉澱與智慧累積的過程。筆尖與紙張的對話，得以讓我們釐清思緒、療癒內在，並將個人的經歷內化為智慧。



Mew Suppasit書寫中。（官方提供圖片）

從左到右依次為：柯煒林、談善言、Mew Suppasit、廖子妤、盧鎮業。（官方提供圖片）

鏡頭前，Mew Suppasit、柯煒林、談善言、廖子妤與盧鎮業各自在紙張上回應了前者的提問，寫下了個人的反思與體悟，同時也為下一位，留下了值得思考的問題。Mew以品牌之友身份，透過書寫傳遞他對演藝路上的深刻思考。對他而言，無論是演戲還是音樂，都是他表達自我、與世界對話的方式；而你只需要遵循內心而行，不需要討好這個世界；談善言記錄《虎毒不》是她演藝生涯的重要里程碑。這部電影對她而言意義重大，主要因為它打破了她以往的戲路，讓她展現了更深層次、更具挑戰性的表演。

Mew Suppasit與談善言（Hedwig Tam）。（官方提供圖片）

柯煒林回顧入行十年之路，寫下「Many Blessings」，並感恩這十年間得到許多工作人員、台前幕後團隊的陪伴與照顧，讓他感到「禍患中不乏祝福」。盧鎮業則以「倒瀉籮蟹」形容自己的演藝事業，儘管面對不少困難，但身邊總有不不少人幫他渡過難關。廖子妤以書寫分享生命中的每個時刻都有其意義——即使是最黯淡的日子，也會教會你一些事情。