TVB橫掃創意大獎更揚威紐約電影節　張與辰連奪兩獎恨做廚神主持

去年贏盡口碑的無綫劇集《麻雀樂團》、熱播綜藝節目《女神配對計劃》，及創意無限的《警聲百二秒》，3月26日於香港珠海學院舉辦的第三屆創意產業創新年度大獎頒獎禮中，分別榮獲創意產業創新大獎（電視）、創意產業年度大獎及創意產業創新大獎（資訊及文教節目制作）；至於無綫歌手張與辰，則榮獲頒創意產業年度創意人物大獎和創意產業創新大獎（音樂）。



《麻雀樂團》編審黃偉強（左一）、監製羅永賢（左二）、演員黃庭鋒、郭柏妍和胡敏芝，於香港珠海學院文學及社會科學院院長馮錦榮教授手上接過獎項。（官方提供圖片）

左起：梁敏巧、《女神配對計劃》監製莫文浩、葉蒨文、曾展望。（官方提供圖片）

《麻雀樂團》、《女神配對計劃》、《警聲百二秒》分別榮獲創意產業創新大獎（電視）、創意產業年度大獎及創意產業創新大獎（資訊及文教節目制作）。（官方提供圖片）

節目監製莫文浩（右三）、編審張肇婷（右二）、蔡禮行（左三）與3位女神及求愛勇者曾展望出席頒獎禮。（官方提供圖片）

張與辰豪言跨界煮兩味

為慶祝劇集／節目收獲佳績，（排名不分先後）張與辰、郭柏妍、黃庭鋒、胡敏芝、葉蒨文、曾展望及梁敏巧盛裝現身頒獎禮。連奪兩獎的張與辰接受訪問時表示會繼續督促自己，挑戰跨領域工作。自認為食的張與辰最想主持煮食節目：「因為我太鍾意食，同埋都識得煮少少，希望學習多啲、煮多啲，睇吓可以喺飲食界玩出啲乜嘢新嘅花樣。」

黃庭鋒、郭柏妍、胡敏芝。（官方提供圖片）

張與辰獲頒創意產業創新大獎（音樂）。（官方提供圖片）

張與辰很想主持煮食節目。（官方提供圖片）

2026紐約電影節 TVB喜獲7項提名

另美國影視圈年度盛事「2026紐約電視電影節」將於當地時間5月21日舉行，並於日前率先公布入圍名單，TVB喜獲合共7項提名，名單如下：

1. 《新聞女王2》–劇集組別入圍提名

2. 《女神配對計劃》– 綜藝節目組別入圍提名

3. 《新聞透視：宏福苑五級火》–時事節目組別入圍提名

4. 《新聞透視：詐騙園進化》– 公共事務節目組別入圍提名

5. 《刑偵12》宣傳片 –電視劇宣傳組別入圍提名

6. 《2025父親節》宣傳片 – 電視台/形象宣傳片組別入圍提名

7. 《2025香港小姐競選決賽》– 製作設計/美術指導組別入圍提名



佘詩曼與黃宗澤主演的《新聞女王2》劇力萬鈞。（官方提供圖片）

《女神配對計劃》播出時話題不絕。（官方提供圖片）

《新聞透視：宏福苑五級火》（官方提供圖片）

《新聞透視：詐騙園進化》（官方提供圖片）

《刑偵12》宣傳片（官方提供圖片）

《2025父親節》宣傳片（官方提供圖片）