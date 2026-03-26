張國榮誕辰70周年　哥哥義拍神作《流星語》4K修復版將重現大熒幕

今年是巨星張國榮Leslie誕辰70周年，康樂及文化事務署 (康文署) 香港電影資料館 (資料館) 即將推出「修復瑰寶 -《流星語》(1999) (4K數碼修復版) (香港首映)」放映節目，定於4月26日（星期日）晚上7時30分在香港文化中心大劇院隆重舉行。今次放映節目為資料館二十五周年誌慶節目及「香港流行文化節2026」節目之一，特設映前談，由導演張之亮及另一位發起成立「創意聯盟」的導演張同祖主講。



「修復瑰寶 -《流星語》(1999) (4K數碼修復版) (香港首映)」放映節目，定於4月26日（星期日）晚上7時30分在香港文化中心大劇院隆重舉行。（官方提供圖片）

讓年輕觀眾重新感受張國榮對香港電影的摯愛與奉獻

九十年代末，香港電影市道低迷，《流星語》導演張之亮聯同多位電影人成立「創意聯盟」，凝聚多位導演，各自集資和物色演員以創作優質電影。當時，張國榮象徵式收取一元片酬義拍《流星語》，更親自為電影創作和主唱主題曲。相隔二十多年，張之亮自資為影片進行4K數碼修復，讓年輕觀眾重新感受哥哥對香港電影的摯愛與奉獻。

當時，張國榮象徵式收取一元片酬義拍《流星語》，更親自為電影創作和主唱主題曲。（官方提供圖片）

張國榮在電影中飾演的金融才俊在經濟危機中頓失所有，偏偏在人生低谷遇上並收養一名被遺棄的男嬰。二人相依為命，情同父子，直至小孩母親（琦琦飾演）出現，逼使他們作出抉擇。張之亮延續其擅長的文藝寫實風格，以細膩筆觸描摹親情，在金融風暴的陰霾下折射港人心靈；張國榮洗盡鉛華，真摯演繹慈父角色，與童星葉靖嵐互動感人至深。狄龍與吳家麗亦憑精湛演出分別奪得香港電影金像獎最佳男、女配角。

張國榮在電影中飾演的金融才俊在經濟危機中頓失所有，在人生低谷遇上並收養一名被遺棄的男嬰。二人相依為命，情同父子。（官方提供圖片）

張國榮洗盡鉛華，真摯演繹慈父角色，與童星葉靖嵐互動感人至深。（官方提供圖片）

《流星語》是一部匯聚真情與信念的香港電影，呈現出人性最純粹的光輝——它不僅是一部電影，更是一段關於愛、責任與成長的永恆記憶。