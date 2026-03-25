海賊王｜One Piece真人版男成員解碼：路飛童星出身、高比跨性別

【海賊王/海賊王真人版 /One Piece】由尾田榮一郎老師創作至今的《海賊王》，可以說是大家的童年回憶之一！這部風靡全球的漫畫，自2023年更由Netflix改編成真人影集。劇中經典主角團、角色與熱血劇情重現，不單勾起不少粉絲回憶，爛蕃茄（Rotten Tomatoes）更是有高達9成的好評，頭兩季都推翻了往日不少漫改真人劇集的劣評如潮的事例，今次就為大家掀開一眾引來好評的人氣男演員背景資料！



海賊王真人版｜路飛 （伊納基·高代 Iñaki Godoy 飾）

年齡：22歲（2003年出生） 星座：處女座 IG＠inakigo



出演草帽海賊團團長路飛（Monkey D. Luffy）的Iñaki Godoy，同樣是個不折不扣的GEN Z演員，難怪完美出演稚氣滿分、樂趣又可愛，只得17歲的「路飛」。

海賊王真人版｜路飛 （伊納基·高代 Iñaki Godoy 飾） (IG@onepiecenetflix)

Iñaki Godoy來自墨西哥，雖然大家對他的印象來自曾出演兩套大熱Netflix出品的懸疑劇《Who Killed Sara? 》及科幻影集《The Imperfects》，其實他由4歲已經開始出道，演藝經驗相當豐富！為了出演「路飛」，他努力學習日文兩年多，另外更有為影集西班牙語版配音，讓大家可以聽到除了演技以外的聲音表現！

海賊王真人版｜ 卓洛（新田真劍佑 飾）

年齡：29歲（1996年出生） 星座：天蠍座 IG＠mackenyu



收獲「最帥卓洛」美譽的新田真劍佑，是個星二代出身，雖然風評兩極，不過他的演技作品卻收服不少人歡心。

海賊王真人版｜ 卓洛（新田真劍佑 飾） (IG@onepiecenetflix)

作為真人化漫改專業户，過去曾出演《假面騎士》、《JoJo的奇妙冒險》、《東京喰種》、《 鋼之鍊金術師》等多部熱門漫畫。第二季出演「卓洛」 時，他更為了角色大操練，大秀令人讚譽的肌肉線條。

海賊王真人版｜ 騙人布（雅各·吉勃遜 Jacob Gibson 飾）

年齡：29歲（1996年出生） 星座：巨蟹座 IG＠bookofjacob



同樣收獲不少好評的草帽海賊團「船長」，是由牙買加裔美國男演員Jacob Gibson出演，完美展現「騙人布」的小動作及神韻。

海賊王真人版｜ 騙人布（雅各·吉勃遜 Jacob Gibson 飾） (IG@onepiecenetflix)

他自2016年出道，演藝經驗亦相當豐富，過往更曾參與多部知名影集，包括《Grey's Anatomy 》、《The Resident 》和《Greenleaf》，真人亦相當充滿喜感。

海賊王真人版｜ 山治（ 達茲·史佳拿 Taz Skylar 飾）

年齡：30歲（1995年出生） 星座：射手座 IG＠taz_skylar



由西班牙裔英國男演員Taz Skylar飾演草帽海賊團中的主廚「山治」，充滿教養的紳士舉動雖與漫畫中的「山治」略有出入，仍收獲不少好評。

海賊王真人版｜ 山治（ 達茲·史佳拿 Taz Skylar 飾） (IG@onepiecenetflix)

他本人相當多才多藝，更是個作家兼編劇。據他接受訪問分享，他過往其實曾經深受厭食症困擾，為了完美出演腿功與廚藝了得的「山治」，Taz Skylar下了不少苦功，除了體型管理，更苦練跆拳道、武打特技，以及向專業主廚學習專業技巧。

海賊王真人版｜ 斯摩格 Smoker（卡勒姆·克爾 Callum Kerr飾）

年齡：31歲（1994年出生） 星座：金牛座 IG＠callum_kerr_1



第二季中亮相，由Callum Kerr出演海軍第五隊中將「斯摩格 Smoker」，劇中一頭白髮邊叼雪茄、大騷肌肉的模樣收獲不少觀眾緣。現實中的他是個幸福人夫爸爸，來自蘇格蘭，既是模特兒、音樂家與演員，出演英國長壽肥皂劇《Hollyoaks》因而走紅。

海賊王真人版｜ 斯摩格 Smoker（卡勒姆·克爾 Callum Kerr飾） (IG@onepiecenetflix)

海賊王真人版｜ Mr.9（丹尼爾拉斯克 Daniel Lasker 飾）

年齡：27歲（1999年出生） 星座：雙魚座 IG＠danny_lasker



第二季亮相的巴洛克華克特務「Mr.9 」，裝扮成王子的俊美外型，由南非辛巴威演員Daniel Lasker出演。

海賊王真人版｜ Mr.9（丹尼爾拉斯克 Daniel Lasker 飾） (IG@onepiecenetflix)

2016年出道的他，雖然一直到前年聯合編劇兼主演恐怖驚悚片《Hidden Within》 才備受關注，他在今季沒有出賣自己夥伴Miss Wednesday的一幕展現出高感染力的演技，收獲高度呼聲！

海賊王真人版｜ Mr.0（ 祖·曼堅尼路Joe Manganiello 飾）

年齡：49歲（1977年出生） 星座：摩羯座 IG＠joemanganiello



由美國男演員、監製、導演兼作家Joe Manganiello出演，於第二季中亮相的「Mr.0 」，是前任「王下七武海」與巴洛克華克社長。

雖然只是小量露臉，已引起不少關注度，Joe Manganiello過去曾參演《Spider-Man》、《Justice League》等作品，硬朗與霸氣的外型，難怪收獲眾望所歸的「沙漠之王」的讚譽！

海賊王真人版｜高比Koby（摩根戴維斯 Morgan Davies飾）

年齡：15歲（2011年出生） 星座：天蠍座 IG＠morganlogoff



相較其他角色，粉紅色頭髮、瘦弱的見習海軍「Koby」個性較為內儉，大家或者未必對他抱有太深印象，角色於頭兩季未正式接受訓練，未有太大發揮空間，其實出演者Morgan Davies卻大有來頭！

海賊王真人版｜高比Koby（摩根戴維斯 Morgan Davies飾） (IG@onepiecenetflix)

來自澳洲的跨性別演員Morgan Davies， 原名是Morgana Davies，童星出身的他，十歲已憑首作《The Tree》 榮獲提名，十三歲勇敢出櫃，他的經歷正好呼應出演角色下定決心的成長路，讓人不禁期待他日後的表現！

海賊王真人版｜多魯頓Dalton （蒂龍基奧 Ty Keogh飾）

年齡：44歲（1982年出生） 星座：未公開 IG＠tykeogh



作為前磁鼓王國守備隊長，後來成為櫻花王國國王的「多魯頓」，在原著中是首位登場的動物系惡魔果實能力者。出演者為南非演員Ty Keogh，他與英國女演員Shivaani Ghai已婚十多年，他的創作生涯並不平凡，成為演員前，更曾輾轉擔任過舞台美術師、道具師、藝術指導以及導演，低調卻相當有實力。

海賊王真人版｜多魯頓Dalton （蒂龍基奧 Ty Keogh飾） (IG@tykeogh)

海賊王真人版｜ 蒙其·D·卡普Monkey D. Garp（文生·雷根 Vincent Regan飾）

年齡：60歲（1965年出生） 星座：金牛座 IG＠vincent.regan



第一季已經亮相的「 蒙其·D·卡普」，由不時參與歷史或神話題材作品的英國演員 Vincent Regan出演，過去曾出演《戰狼300》、《木馬屠城》等，不容多說已是個令人熟悉的演員面口，最令大家會心微笑的是，有個角色小巧合是兩者都是金牛座！