《再見UFO》及《電競女孩》面臨落畫　黃又南袁澧林落力謝票救亡

近期香港電影市場迎來小陽春，《夜王》與《尋秦記》票房報捷，但黃又南與袁澧林各自主演的新片《再見UFO》及《電競女孩》卻面臨票房告急的窘境。兩部電影雖然誠意十足，但上映後排片量大減，甚至面臨落畫危機。其中《再見UFO》雖獲獎項提名與好口碑，票房卻遠遜預期；而《電競女孩》更慘遭部分網民留下嚴厲負評。為了挽救票房，兩個劇組團隊連日來四出奔走謝票，並在網絡上發聲呼籲觀眾入場支持。



《再見UFO》贏口碑輸票房 黃又南落力謝票救亡

歷經8年才正式上映的《再見UFO》，以80年代華富邨UFO事件為背景，透過3位小主角的成長描寫時代變遷。該片在優先場大獲好評，更榮獲香港電影金像獎10項提名。然而，這部投資近2000萬元的誠意之作，上映6天僅錄得約224萬元票房，開畫首日更不足20萬元，成績教人大跌眼鏡。

黃又南憑角色競逐金像獎男配配角。（《再見UFO》劇照）

《再見UFO》在各個電影頒獎禮獲得不錯的回響，更榮獲香港電影金像獎10項提名。（IG@wongyounam）

面對票房低迷，男主角黃又南頻頻現身戲院謝票，從網上照片可見，即使面對只坐滿半場的影院，他依然未有放棄，繼續在網絡上賣力為電影造勢。身兼監製與編劇的錢小蕙亦在網絡上懇求觀眾推薦，坦言若票房未見起色，下週恐難以繼續上映。她受訪時強調，雖然票房數字重要，但更期盼團隊與演員的付出能被更多觀眾看見。

監製錢小蕙在網上作緊急呼叫，希望捱到本周末，未至於要刪場次。（網頁截圖）

部分謝票場就算有黃又南、衛詩雅等主角出現，亦只能賣個半滿，顯示情況不太樂觀。（網上圖片）

《電競女孩》票房慘淡場次大減 袁澧林發聲反遭網民狠批

另一方面，由袁澧林與吳家忻主演的《電競女孩》處境更為險峻。該片曾獲「第6屆首部劇情片電影計劃」500萬元政府資助，但截止昨天上映12日以來，總票房僅約32萬2千元。踏入第二週，上映戲院更由原先的35間銳減至2間。

《電競女孩》由白瑋琪、楊帆執導，為「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。（《電競女孩》電影劇照）

面對瀕臨落畫的危機，導演Bassetto與團隊以有限資源組成小隊四出謝票，並聯合同期大收旺場的《金多寶》及《尋秦記》團隊拍攝宣傳片自救。導演在網絡上感嘆，電影本身就是關於被否定與跌倒再站起來的故事，這正呼應了主創團隊當前的處境。

導演Bassetto與團隊以有限資源組成小隊四出謝票，並聯合同期大收旺場的《金多寶》及《尋秦記》團隊拍攝宣傳片自救。（IG@gamergirlsfilm）

《電競女孩》亦曾與同樣講述女孩成長的《女孩不平凡》（導演徐欣羨）聯合謝票，實現團結就是力量的精神。（IG@gamergirlsfilm）

主演袁澧林亦留言附和希望能被看見，可惜卻引來大批網民湧入留下負評。有網民直指雖然演員陣容不俗，但劇本冗長且劇情缺乏意義，甚至有人直言「不發表負評已是最大的幫忙」，現實的殘酷評價無疑令團隊士氣大受打擊。

導演Bassetto發文希望電影被看見，但慘遭網民潑冷水。（threads）

主演袁澧林亦留言附和希望能被看見。（threads）