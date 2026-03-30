一周星星丨郭偉亮靠吸引力法則克服曱甴　森美大談婚姻保鮮秘訣

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，3月29日晚10點05分播出第十六集，邀請了互動音樂節目《唱錢》主持森美以及郭偉亮Eric Kwok擔任嘉賓，大談《唱錢》製作花絮，Eric Kwok更透露鑽研遊戲系統過程及回應江湖傳聞。



森美以及郭偉亮Eric Kwok擔任《一周星星》嘉賓。（官方提供）

一周星星丨郭偉亮森美吸引力法則大顯神通

在「你問我答」環節中，製作組特意邀請了兩位嘉賓的圈中好友吳若希、丁子朗及杜如風，透過影片向他們發出連環提問。當中最大的驚喜，莫過於Eric Kwok（郭偉亮）的太太葉佩雯（Grace）秘密錄製的提問影片。Grace透露影片是在兩人旅行期間悄悄拍攝，她更以三個詞語來形容丈夫，包括「暖男」、「具備責任感」以及「無懼」。影片中，Grace更拋出一條令全場好奇的問題：「點解突然唔驚曱甴？」

Eric Kwok（郭偉亮）的太太葉佩雯（Grace）秘密錄製的提問：為何你突然不再害怕曱甴？（官方提供圖片）

面對太太的提問，Eric Kwok首度公開數十年來對蟑螂產生恐懼的真正原因。原來這源於他從幼稚園到小學六年級期間，因學校與母親管教極為嚴厲，導致他養成不斷說謊、作弊甚至冒簽的病態壞習慣。事緣母親為了懲罰他，將他獨自關進一間只有四面白牆的房間內，期間竟有一隻蟑螂整晚追著他，從此留下深刻的童年陰影。

不過，Eric Kwok透露自己近年運用「吸引力法則」成功克服恐懼。他意識到大腦能主宰一切，於是嘗試不斷向自己洗腦「我已經唔驚曱甴」，結果一兩天後竟然見效。森美聽後亦幽默表示，自己也曾試過運用「吸引力法則」，每天向自己催眠「我是天王巨星」，引發全場大笑。

森美用「吸引力法則」每天向自己催眠「我是天王巨星」。（官方提供圖片）

一周星星丨「愛妻號」森美分享婚姻保鮮秘訣

除了爆笑環節，節目亦展現了嘉賓深情的一面，被公認為「愛妻號」的森美，在節目中罕有地分享了以往避忌談及家人的原因。他坦言，當初因為太太不喜歡高調，所以在結婚及生兒育女時都選擇不作公開。直到後來太太的態度有所轉變，表示「可以提及，但必須要把她寫得好，並且照片要拍得漂亮」。因為森美完美達成了「拍得漂亮」的要求，太太才放心讓他分享家庭點滴。森美更在節目中分享其婚姻保鮮秘訣：「Happy Wife, Happy Life.」

森美分享其婚姻保鮮秘訣。（官方提供圖片）

此外，在「本尊Fact Check」環節中，森美將親自回應坊間流傳喜歡「欺負」新人的江湖傳聞，並首度剖白當中的真正原因。