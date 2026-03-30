中年好聲音4丨肥媽欣賞高巴尊重廣東話　劉佩玥與朱珠遺憾淘汰

《中年好聲音4》3月29日晚8點翡翠台播映「黑白榮耀換位賽」第二回，30強選手根據往績排名，分成上弦黑隊及下弦白隊，力爭24個晉級席位。下弦白隊科亞高巴打破悶局，撼贏上弦黑隊戴藝，劉佩玥與朱珠遺憾淘汰。



科亞高巴在台上演出，兒子在台下跟住唱。（官方提供圖片）

29日晚出場對戰的成員及所得分數是：白隊科亞高巴《每天愛你多一些》90分Vs黑隊戴藝《不必在乎我是誰》89分，白隊朱珠《祇有你不知道》84分Vs黑隊陳旭培《Perfect》88分，白隊莫家淦《命運符號》87分Vs黑隊蔡宓婕《愛是永恆》91分，白隊劉佩玥《喜歡你》81分Vs黑隊尤淑情《愛》92分，白隊黎若雪《一生中最愛》87分Vs黑隊尹景順《路過人間》91分。

高巴唱菲律賓版《每天愛你多一些》，海兒一臉驚喜，周國豐更拍爛手掌。（官方提供圖片）

率先登場的下弦白隊高巴打破悶局，撼贏上弦黑隊戴藝，登上榮耀寶座！但由於之後4戰都是黑隊獲勝，白隊需淘汰兩人，評審們「退庭商議」後，結果劉佩玥與朱珠冇得留低！

高巴坐上榮耀寶座，白隊戰友開心到震。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨肥媽欣賞高巴尊重廣東話

不懂廣東話的高巴唱張學友經典歌《每天愛你多一些》，雖然未達字正腔圓，但在場所有人都聽得出他下了極大苦功。高巴表示選唱《每天愛你多一些》是送給兒子，並指此歌的菲律賓版於家鄉亦非常出名，他在徇眾要求下唱了幾句菲律賓版，獲周國豐激讚比廣東話版更好聽。肥媽則欣賞高巴尊重廣東話：「佢嚟到呢度比賽，佢盡佢辦法去學廣東話，呢個係你對我哋嘅尊重。」谷婭溦更慚愧地說：「你令到我覺得谷婭溦真係要好好學習廣東話。」

高巴唱菲律賓版《每天愛你多一些》。（官方提供圖圖片）

中年好聲音4丨蔡宓婕老公舉唔發光燈牌撐場

全晚第二高分的是蔡宓婕和尹景順，同奪91分。當中蔡宓婕在老公撐場下，冧爆唱《愛是永恆》，老公則全程舉起「唔發光」的燈牌打氣。蔡宓婕笑指老公在澳門拿着燈牌去上班，之後坐船、搭港鐵及的士到電視城，但最後來到比賽現場才發覺燈牌不能發光，笑爆全場。

蔡宓婕老公舉唔發光燈牌撐場。（官方提供圖片）

蔡宓婕深情獻唱。（官方提供圖片）

劉佩玥唱鄧紫棋版《喜歡你》，卻因暴露弱點，奪得全晚最低81分。肥媽先讚劉佩玥比賽至今不斷進步，但之後指出劉佩玥的問題所在：「你對自己冇信心，所以見到你hold個音準嘅時候就冇咁穩。」谷婭溦則指劉佩玥選曲難度頗高：「當你嘅聲音唔夠powerful，你就會好蝕底。」相反劉佩玥的「魔王級對手」尤淑情唱《愛》，雖評審們一致認為她太重着技巧而略欠感情，但她仍憑動人歌聲奪得全晚最高92分。

肥媽直指劉佩玥欠缺自信。（官方提供圖片）

無奈離開《中4》舞台的劉佩玥表示能夠與眾多高手一齊比賽深感榮幸：「一開始我真係唔夠叻、唔夠資格喺呢一度，但我一路發覺唔係淨係諗自己有咩不足，係如果我真係上到呢個台，我有啲乜可以做得好啲交畀觀眾。雖然好緊張，但返到屋企我會覺得嗰刻都盡咗力，我對自己係無愧於心。」劉佩玥承諾會繼續畀心機學唱歌，並特別多謝導師張嘉銘悉心指導。

離開舞台前，劉佩玥承諾會繼續努力學唱歌。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨朱珠被淘汰感慨熱愛音樂

至於朱珠唱出甜美奔放版《祇有你不知道》，惟不夠放鬆導致尾音的音準出問題，最終30強止步。朱珠離開舞台前分享「洋蔥」感受，生於重男輕女家庭的她眼濕濕表示童年時沒有玩具，只得一部收音機聽歌，音樂已成為她的一切，但隨着年齡增長被迫放棄音樂。

朱珠參加《中4》尋回對音樂的熱誠。（官方提供圖片）

直至《中年好聲音》出現，朱珠心中的火再次燃起。她很開心認識了一班志同道合的戰友：「特別係我聽到鄭仲豪一句話，佢話音樂係佢一世嘅事業，佢一直會玩落去。我依家喺呢個台度唔係一個結束，我真係熱愛呢樣嘢，以後會更加努力繼續唱落去。」場面感人。