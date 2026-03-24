中年好聲音4｜陳懿德低調撐場羅天宇　藝輝自High狂甩Beat遭淘汰

《中年好聲音4》3月22日晚8點播映「黑白榮耀換位賽」，30強選手根據往績排名，分成上弦黑隊及下弦白隊進行一對一PK賽，力爭24個晉級名額！



《中年好聲音4》分成上弦黑隊及下弦白隊進行一對一PK賽。（公關提供）

羅天宇打頭陣唱《傾城》

3月22日晚一集打頭陣對戰的是下弦羅天宇《傾城》與上弦鄭仲豪《Lose Control》，天宇繼續擅長的「女歌男唱」，但因太過緊張，縱使緋聞女友陳懿德（德德）繼續低調到場為他打氣，亦未能發揮應有水準，結果奪82分，跌入危險區；鄭仲豪則突破自己，奪得全晚最高93分，成功晉級。

羅天宇被指緊張影響演出。（公關提供）

陳懿德低調撐場勁陶醉

天宇賽前受訪時坦言今次是首次除下「獅子王」面具的個人演出，故心很亂及感覺赤裸。比賽期間，坐在觀眾席上的德德專心傾聽天宇唱歌，縱使她戴上口罩，觀其眼神亦知她聽得非常陶醉。天宇唱畢表示《傾城》是自己之前主演劇集《婚後事》的主題曲，希望令觀眾勾起他拍此劇的回憶。不過海兒表示看得出天宇很緊張，唱歌時經常縮膊：「同埋我睇到你隻腳冇乜前後，同埋你嘅Distance係比較近，已經近過你嘅肩距，喺下身重心咁窄嘅時候，左右搖擺用咗好多肌肉去平衡，導致全身過於緊繃影響氣息。」肥媽則指天宇天生靚聲，但可惜他融入太多技巧：「做多咗！」

德德細心傾聽天宇唱歌。（公關提供）

鄭仲豪轉唱騷靈歌《Lose Control》

至於仲豪捨棄擅長的搖滾歌，選唱騷靈曲風《Lose Control》，其略帶沙啞充滿激情的歌聲，完美演繹歌中的瘋狂感覺，成功俘虜評審們勇奪93分。肥媽指仲豪行正大運，因昨晚一集首次有樂隊現場演奏：「因為呢隻歌同Live Band一齊唱係好緊要，你唱歌同Live Band係唔使睇，係Feel！」周國豐說：「我最鍾意你唱『Control』呢個字，首歌叫《Lose Control》，但你冇Lose到，而且呈現到好多個版本『Control』出嚟。」

仲豪轉唱騷靈歌一樣掂。（公關提供）

黃藝輝自High狂甩Beat

至於一直被評審們認為表現不穩定的下弦黃藝輝，決戰上弦「大魔王」唯一，兩人於今場演出可謂實力懸殊！藝輝以王力宏的輕快歌《我們的歌》出戰，惟中段他嚴重甩Beat，就算谷婭溦焦急地為他打拍子亦無補於事，最終僅得78分！

藝輝嚴重甩Beat，谷婭溦落力為他打拍子。（公關提供）

谷婭溦指藝輝唱歌早段已搶拍子：「依家係你自己好High好開心，但成件事錯晒！」周國豐則指《我們的歌》充滿正能量，但藝輝的聲音予人「攰」的感覺。海兒坦言要為藝輝攞低分負上責任，因她曾在海選聽過藝輝自彈自唱輕快歌，覺得不錯，所以才建議他選唱輕快歌。

藝輝嚴重甩Beat，谷婭溦落力為他打拍子。（公關提供）

《You Raise Me Up》感動全場

之後唯一出場唱《You Raise Me Up》，甫開聲已眼泛淚光，其真誠演出感動全場。肥媽指《You Raise Me Up》對唯一毫無難度，很驚喜他注入濃濃的感情來唱。周國豐與谷婭溦都讚唯一減了很多技巧，純以感情推動歌曲，谷婭溦說：「證明你有聽到我哋講嘅所有嘢，值得大家學習。」

唯一唱到眼濕濕，感動全場。（公關提供）

上弦黑隊全員勝利

整個回合結束後，上弦黑隊鄭仲豪、許美琪、卓猷燕、馬浩宜、唯一全部晉級，評審們要在下弦白隊羅天宇、錢偉浩、蔡文駒、鄭家聲、黃藝輝當中淘汰兩人，最終選了藝輝和文駒。

海兒表示要為藝輝失準負上責任。（公關提供）

黃藝輝搞笑化解悲傷

有「中4劉以達」之稱的藝輝得知自己是《中4》第30名，不忘搞笑扮拿着獎座說：「係咪應該有個獎喺度？幫我P落去吖唔該。」瞬間緩和悲傷氣氛。藝輝感激《中4》所有台前幕後，因為大家都很有愛：「我會更加認真做人、做音樂。」文駒則稱參賽最大意義是挑戰自己，以及認識一班好朋友。車婉婉讚文駒是「Giver」（付出者）：「佢從來都係想伸手幫人，呢個正正係《中年好聲音》嘅精神。」