中年好聲音參賽者組合出道CLS 　單曲「 暴速Boso! 」吐露心聲

TMG新聲組合「 CLS 」正式成團及推出首支單曲「 暴速Boso! 」並同步發佈MV，歌曲已於3月18日在各大音樂平台上架。「 CLS 」成員包括李創偉(Catry)、陳溢光(Louis)與善玥澄(Shinnie)，。他們更會喺2026年3月27日舉行發佈記者會，誠邀傳媒及業界朋友蒞臨，共同見證及分享新曲與 MV 首播，歌曲以強烈動漫感與搖滾能量為核心，講述「 CLS 」錄歌時的心聲。



李創偉(Catry)、善玥澄(Shinnie)、陳溢光(Louis)。（官方提供圖片）

關於「CLS」

三位看似不相關的中聲成員走在一起，組成「CLS」：Catry、Louis與Shinnie。三人命名取其英文字首而成，CLS亦有Comment、Like&Share 的有趣呼應，更甚可演繹為九唔搭八, 盡顯玩味自我的新組合。 在流行情歌主導的市場中，CLS 帶來更具玩味、動漫元素與型格的超聲作品，期望為本地樂壇注入新鮮且強烈的聲音。 為咗登上「癲」峰，三人仲會喺YOUTUBE拍片分享佢地瘋狂趣事，大家記得CLS (Comment、 Like &Share) 呀!

「CLS」成員公式照。（YOUTUBE@TVBMusicGroup）

作品由Catry作曲、Shinnie填詞，並邀請資深音樂人江暉擔任編曲與監製，整體編制偏向搖滾風格，節奏強勁、旋律洗腦。新歌「 暴速Boso！」以強烈動漫感與搖滾能量為核心，把「飆車」畫面化為聲音語言。歌曲名稱靈感係由成員Catry提出參考日本80至90年代的「暴走族」文化：「超速是態度，炸裂是日常，不聽誰的指令，只跟自己的節奏暴走，Boso!」

視覺海報呈現。（官方提供圖片）

成員錄歌時的心聲

Catry：「睇到由創作到走到錄音室，再喺平台上聽到自己嘅聲音，感覺既奇妙又感動。」

Shinnie：「將想點就點的態度寫進歌裡，希望聽眾聽完都可以喚醒心中的那團火。」

Louis：「我地三個性格不同，但就係有種化學作用，造就咗呢首歌的瘋狂與感染力。」