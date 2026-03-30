李小龍遺孀蓮達穿黃衣現身西雅圖近況曝光　曾歷喪夫喪子兩度再婚

一代功夫巨星李小龍雖已離世多年，但其遺孀蓮達·埃莫瑞（Linda Lee Cadwell）的動向依然備受關注。現年81歲的蓮達近日罕見現身，身穿鮮黃色上衣的她於西雅圖與一群李小龍的粉絲聚餐。席間蓮達神采奕奕，舉止從容。



蓮達（右）與一群李小龍的粉絲溫馨相聚。（影片截圖）

蓮達（右）全程精神飽滿。（影片截圖）

交流時湊近傾聽

雖然蓮達整體精神狀態飽滿，但在互動細節中仍流露出歲月的痕跡。有指當晚蓮達與粉絲言談甚歡，但聽力疑隨年歲增長而略有退化，聊天時蓮達不時需要稍微側身湊近對方，專注傾聽。

蓮達交流時湊近傾聽。（影片截圖）

經歷喪夫喪子痛

蓮達的一生充滿傳奇與波折。她與李小龍相戀結婚，育有子女李國豪及李香凝。遺憾的是，她在1973年痛失愛夫，1993年再經歷愛子李國豪在拍攝現場意外身亡。蓮達在李小龍離世後經歷過兩段婚姻，1988年與曾是李小龍功夫學生的作家Tom Bleecker結婚，可惜僅維持兩年；1991年與現任丈夫Bruce Cadwell結婚，兩人至今已攜手走過三十多年。

1964年，蓮達和李小龍結婚。（ig@therealshannonlee）

李小龍與妻子蓮達、兒子國豪與女兒香凝，1970年代（李小龍基金會提供）

蓮達兒子李國豪不幸意外離世 。（ig@therealshannonlee）

定居西雅圖安享晚年

目前蓮達定居於西雅圖生活。多年來她與女兒李香凝一同經營「李小龍基金會」，一直致力推廣李小龍的精神，去年1月公開談論亡夫往事時，精神狀態依舊飽滿。晚年的蓮達生活低調安穩，這次在聚餐中現身，令不少影迷感到欣慰。

蓮達與女兒李香凝一同經營「李小龍基金會」。（ig@therealshannonlee）