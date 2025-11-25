李小龍85歲誕辰　30年故居尖沙咀恒豐中心建紀念牌　胞弟稱暖心

今年是李小龍85歲誕辰，李小龍會與尖沙咀恒豐中心合作，在中心內籌建李小龍家族故居紀念牌，以紀念李小龍與家人曾居於此地。今日的恒豐中心及恆豐酒店，昔日是Katherine Building，是李小龍在日治時期（1941-45年）至70年代初，近30年的住所，亦是他人生中居住最久的地方。



恒豐中心和李小龍會今日（25日）合辦發布會，邀請曾在此處居住的李小龍胞弟李振輝。重遊舊地的李振輝形容感覺很「暖心」，並分享他和哥哥在此處的生活點滴。例如李小龍飼養的猴子曾咬傷弟弟，李小龍抱着他拍照以安撫他，背景便是他們的舊居。



1963年，李小龍在赴美求學四年後首次回到香港。圖為當時他在家中拍的照片。（李小龍會提供）

為了安撫被猴子咬傷的弟弟，李小龍抱着弟弟拍了一張照片，背景便是他們的舊居。（李小龍會提供）

今日的恒豐中心及恆豐酒店，昔日是Katherine Building，是李小龍人生中居住最久的地方。（李小龍會提供）

正式紀念牌料兩、三個月內出爐 恒豐中心承擔費用

紀念牌將設置於恒豐中心一樓，由於設計需時，現時擺放臨時紀念牌以標示位置。正式紀念牌料於兩、三個月內出爐，其設計與臨時紀念牌將會不同。

李小龍會會長黃耀強指，紀念牌將成為「李小龍事跡徑」第二期的第一點。第一期事跡徑獲130萬元政府資助，這次紀念牌的費用則由恒豐中心承擔。另外，第一期事跡徑折舊而需要復修，相關工作將於兩個月內完成。

他表示許多李小龍生活事件，例如拍拖、打架等，在恒豐中心周遭發生，相信籌建紀念牌能吸引更多旅客到訪，回應旅發局主席林建岳提出利用香港電影推動旅遊業的建議，形容「始終李小龍係香港最大嘅IP」。

恒豐中心一樓擺放了一塊臨時紀念牌，用以標示位置。（洪戩昊攝）

舉行發布會的宴會廳是當年李小龍的客廳

恒豐企業有限公司董事李建楠指，恒豐中心及恆豐酒店是李小龍故居，很願意在中心內籌建李小龍家族故居紀念牌。他今日才得悉舉行發布會的恒豐酒店宴會廳，便是當年李小龍的客廳位置，會考慮在宴會廳舉辦相關活動。

李小龍胞弟憶生活點滴 曾遭哥哥所養猴子咬傷

李小龍胞弟李振輝在發布會上分享他和哥哥在此的生活點滴，例如李小龍曾在這裏飼養猴子，更曾咬傷弟弟。為了安撫弟弟，李小龍抱着他拍了一張照片，背景便是他們的舊居。