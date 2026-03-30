黃芳雯為婦女組織籌款心臟狂跳　自爆幕前幕後保持工作生活平衡

香港藝人黃芳雯（Paula）近日應邀參與由陳啟泰（Ken）主持的遊戲節目《健康百萬大道》，以嘉賓身份為本地婦女組織籌款。她透露學生時代已是《百萬富翁》的忠實觀眾，如今有機會參與類似形式的慈善節目，直言別具意義。



黃芳雯（Paula）為本地婦女組織籌款。（官方提供圖片）

「細個成日睇Ken哥主持《百萬富翁》，覺得佢好嚴肅，主持風格好有大將之風，從冇諗過大個咗可以參加類似嘅遊戲節目，仲要係慈善性質，所以覺得好有意義。」Paula笑言錄影當日心情緊張，一坐上參賽者位置便心跳加速，「尤其係每次Ken哥講『問最後答案』嘅時候，個心好似緊張到跳咗出嚟。」

元老級主持成功為婦女組織籌得善款

今次節目問題圍繞健康知識，身為健康資訊節目《健康關注組》元老級主持的Paula坦言壓力倍增：「我係電視節目健康關注組嘅主持人，覺得自己對健康知識應該要有一定程度嘅掌握，所以更加不容有失。」她對自己當日表現相當滿意，成功為婦女組織籌得善款。

黃芳雯（Paula）對自己當日表現相當滿意。（官方提供圖片）

Paula近年除拍攝及主持工作外，亦頻繁擔任健康、醫學及醫美相關活動的司儀及直播主持，她感謝《健康關注組》為她建立正面形象。該節目即將邁向600集，作為開播元老，她感恩地說：「好多謝客戶同觀眾嘅支持，令我哋嘅節目可以繼續做落去。」

黃芳雯（Paula）主持《健康關注組》。（官方提供圖片）

黃芳雯一直保持Work-Life Balance

幕前發展多元之餘，Paula亦深耕茶藝事業，不僅創立個人茶葉品牌，更開班授徒，走訪校園與企業舉辦茶文化工作坊。她認為中國茶葉文化底蘊深厚，「希望大家飲茶之餘，都可以從茶葉中認識更多中國歷史同傳統文化。」她特別欣慰見到不少家長與孩子透過茶藝班增進感情。

黃芳雯（Paula）認為可以從茶葉中認識更多中國歷史同傳統文化。（官方提供圖片）

談及復活節安排，Paula透露大兒子將赴大灣區參與足球交流及比賽，一家人會隨行支持，「趁機周圍遊覽吓，支持仔仔嘅課外活動。」事業與家庭兼顧的她，繼續以多元身份展現知性魅力。