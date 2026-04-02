張國榮逝世23年｜王祖賢現身紀念長椅緬懷　曬舊合照：記憶在心中

4月1日愚人節，23年前的今日卻是全球影迷震驚痛心，難以置信一天。而今一代巨星「哥哥」張國榮逝世23週年，雖然他已離開多年，但在影迷心中地位始終無可取代。曾與張國榮合作影壇神作《倩女幽魂》、受封「影壇女神」的王祖賢，今天特別在社群平台分享一段近一分鐘的紀念影片，透過影像傳達對昔日老友跨越時空的深切思念。



影片中，息影多年定居加拿大的王祖賢身穿純白大衣、配戴墨鏡，現身於溫哥華史丹利公園（Stanley Park）。

4月1日王祖賢現身溫哥華公園，在長椅上悼念張國榮。（小紅書＠王祖賢）

更多王祖賢悼念張國榮影片畫面和二人舊合照：

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她優雅地走向那張刻有張國榮名字與生平的紀念長椅，長椅上已擺滿影迷悼念的鮮花、照片與卡片。王祖賢在長椅旁駐足凝望，甚至靜靜坐在長椅一角，眼神透著淡淡哀傷，似乎正與老友進行一場無聲的靈魂對談。

影片巧妙穿插兩人當年《倩女幽魂》中「寧采臣與聶小倩」初見面的經典對白與唯美畫面，更有兩人過去出席活動、私下聚會等多張珍貴同框舊照。

背景音樂選用張國榮生前名曲《春夏秋冬》，歌詞中「秋天該很好，你若尚在場」，讓故人昔日畫面更顯淒美與動人。王祖賢還深情寫道：

雖然一直沒有對你說什麼，但是滿滿的記憶都在心中。

網友看到影片紛紛感性留言：

「永遠的寧采臣和小倩」

「歲歲清明，年年念你」

「哥哥你看，總有人沒有忘記你」

「這兩位是最好的組合、最純淨的靈魂」



更有粉絲提到最近才去看重映版，「白月光真的無可替代」，並稱王祖賢是「情深意重的小倩」。

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