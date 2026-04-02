正義女神｜少年法庭判刑太輕？　監製鍾澍佳親解10大司法運作真相

由佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神》日前在TVB熱播，隨着劇情的推進，劇中涉及香港司法體系的細節引發網民熱烈討論。近日，監製鍾澍佳撰寫長文，親自為網民解惑，以10大Q&A逐一解構香港司法體系的真實運作。



《正義女神》監製鍾澍佳撰寫長文，親自為網民解惑。（微博@佳佳導演）

法官親自視察現場並非憑空創作

對於劇中言惠知（佘詩曼飾）自行核查案發現場，鍾澍佳解釋這在現實中是有跡可循的。他指出：「法律並沒有明文禁止法官去現場考察。」並引用經典的「紙箱藏屍案」為例，證明法官在法定程序內可行使此權力，「言官在劇中的做法，在現實中是有充分法理依據的」。

揭秘少年判刑與法庭坐位安排

劇中少年法庭的佈局與判決結果亦是焦點，鍾澍佳指少年法庭的判刑非常靈活，包括撤案、簽保、感化令、照顧或保護令、保證書和監禁式處置等，只有謀殺等重罪才會移交高等法院。至於少年法庭的席位設置（控辯雙方在同一邊），他強調：「少年法庭最核心的特點，是摒棄了傳統法庭劍拔弩張的對抗式訴訟模式，始終以未成年人利益最大化為優先原則。」這種設置能大幅降低壓迫感，讓庭審更偏向「大家一起幫孩子走回正途」。

（微博@電視劇正義女神）

感化令與3C監禁式處置有何區別？

鍾澍佳詳細解釋了少年法庭的處置方式，將其分為非監禁式（如感化令）與監禁式（俗稱3C，分別是更生中心（Rehabilitation Centre）、教導所（Training Centre）、勞教中心（Detention Centre））。他總結道：「感化令是『給你機會主動改過』，3C類監禁處置是『通過約束和訓練幫你改過』，不同的處置方式，最終的目標都是把偏離正軌的未成年人拉回正途。」他亦提到現實中少年法庭確實頗具人情味，法官有時甚至不戴假髮、不穿法袍，以消解孩子的緊張恐懼。

拆解大狀稱呼由來與佩戴假髮準則

不少觀眾對律師稱呼及假髮制度感興趣，鍾澍佳澄清並非所有律師都叫「大狀」：「只有專門負責出庭訴訟、擁有高等法院以上出庭權的訟務律師（大律師），才會被稱作『大狀』。」至於假髮，他解釋裁判官及終審法院法官無需佩戴，而劇中言官摘下假髮的鏡頭，則是表達「她為了自己堅守的司法信念，毫不留戀地放下了旁人艷羨的高院職位」的鏡頭語言。

（官方提供圖片）

12元麵包竊案真會開庭審理？

針對劇中「12元麵包盜竊案」被質疑過於瑣碎，鍾澍佳強調法律面前不分貴賤：「不管是偷了五千萬，還是偷了幾十塊，都有可能被起訴、帶上法庭。劇中的偉迪是在職警察，執法人員觸犯法律，性質更為惡劣。」他更舉出真實案例，指曾有公務員偷取價值59元的食材仍被控告，強調「不要以為金額小就不會被追責」。