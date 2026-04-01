正義女神丨施焯日扮抑鬱症斬傷家人　被佘詩曼逼到拍枱崩潰咆哮

由鍾澍佳、關旭總監製的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。在第二集中，節奏明快地講述了三個個案「報紙攤盜竊案」、「毁墳案」及「屋苑刀砍姊妹案」。其中「屋苑刀砍姊妹案」中施焯日的演技細節位做得相當細膩，表示自己為了演好角色，睇咗好多少年犯犯案嘅心理狀態，用咗大概三個星期嘅時間進入角色。



施焯日神情呆滯、染滿鮮血走到公園。（官方提供圖片）

3月31日第二集《正義女神》中，一共審理了三個個案，分別是「報紙攤盜竊案」、「毁墳案」及「屋苑刀砍姊妹案」，節奏明快。當晚最搶焦的，是另一位新生代演員施焯日（Arthur）及資深好戲綠葉鄧智堅。由Arthur擔正的「刀砍姊妹案」，由於案情複雜反轉再反轉，故Arthur要演繹的情緒差異及層次亦相對地多。「刀砍姊妹案」表面上是能力不足的弟弟、因妒成恨情緒大暴走怒斬親姊妹，實情卻是姚振銘（施焯日飾）為了保護患上思覺失調的家姐姚若花（廖慧儀飾）的聲名，將斬人污名攬上身的一宗倫理悲劇……事件中，偏心到過分的爸爸姚通（李啟傑飾）絕對難辭其咎。

施焯日聲稱抑鬱症發生，斬傷家姐和妹妹。（官方提供圖片）

正義女神丨施焯日扮抑鬱症斬傷家人

當晚的場口相當考驗Arthur演技，夾雜著為家姐痛心、幫家姐頂罪的決心、及被親父姚通及言官（佘詩曼飾）連番數落及質問的煩躁心情，Arthur在演繹上亦有著明顯但微細的變化。面對親父在庭上一味喪鬧，早已習慣被父親看不起的Arthur全程心如止水、但亦沒有抬起過雙眼，恍如活死人；但若細看，不難發現Arthur樣子帶著憤恨、咬唇之餘身體還有輕微顫抖，加上淚水不斷在眼眶打轉，不用太多言語／對白，已清晰傳達了角色振銘內心的委屈及沉痛。

李啟傑飾演偏心父親，誤以為兒子施焯日斬傷家姐和細妹，施焯日含淚默默捱鬧。（官方提供圖片）

早已習慣被父親看不起的Arthur全程心如止水。（官方提供圖片）

而面對阿佘針對當日案情一輪嘴質問，為幫家姐隱瞞內情而聲稱自己失憶的Arthur，當聽到妹妹被斬慘況時，眼神閃過一絲心痛、但仍強忍傷痛故作淡然回應「不記得」；而當言官提到家姐及質疑Arthur誠信時，Arthur狀態雖然一貫的虛弱，但卻帶著陰沉及不耐煩反擊：「我講咗，我當時病發，咩都唔記得！」細節位做得相當細膩。

施焯日哭着憶述為家姐頂罪，其爆喊戲極為感人。（官方提供圖片）

正義女神丨施焯日被佘詩曼逼到拍枱崩潰咆哮

Arthur全晚最為網民津津樂道的，是阿佘為了逼令他講出真相，對其進行了更狠辣逼供的一幕！阿佘先向Arthur展示其於案發當日送給家姐的名貴手鏈，當Arthur看到手鏈時，大啖吞口水的同時情緒亦開始激動，之後面對阿佘篤中痛處、指父親「嚴重大細超」時，飽受這個委屈的Arthur不但淚水即時填滿眼眶，更開始不斷搣手及雙唇顫抖，阿佘追問他「係咪好憎佢哋」時，Arthur先是眼紅紅痛苦搖頭否認，但當阿佘越問越凶狠時，Arthur終忍不住激動拍枱怒吼：「你收聲呀！唔係呀！」激動情緒的緩緩遞進及爆發力令人拍案叫絕。

面對阿佘氣咄咄逼人，施焯日並未怯場，更叫阿佘「收聲」。（官方提供圖片）

之後Arthur一字一淚說出案發經過，為配合振銘慣了壓抑自己的角色人設，Arthur全程強忍激動及痛心，連帶聲音也因而微微顫抖；當他最後引述完家姐病發時的一句「解決喇，唔使咁辛苦㗎喇」，Arthur的哀痛到了頂點，並哽咽說：「家姐一定..家姐一定…好辛苦」，簡單幾個字已說得相當痛心，說畢Arthur一個閉眼，斗大的兩行淚水隨即緩緩落下，難怪獲網民洗版式讚好戲，洗版程度不輸高成彬劉倬昕。網民：「細佬好好戲」、「我哋睇到眼濕濕、超級抵讚」、「表情一流」、「令人感動到入心」、「有前途及潛質」、「人生就是等機會，做得好好、好投入」、「呢個年輕人其實做戲都唔錯，上次《巨塔之后》扮病人都做得唔錯，個樣睇落好細個，做少年犯好似」、「估唔到佢都幾好戲，只係成日見佢做主持」、「嗰兩泡眼淚浪吓浪吓但點都唔流落嚟，真係好委屈」、「外表靚仔、演技又好，戲路多元」、「新晉年青演員係呢一套戲嘅真正主角，都做得好好」。值得留意的是，當演回生活日常時，Arthur的「弟弟感」亦很重，而且感覺相當鄰家男孩，進一步展現其全面演技。

真兇其實是廖慧儀。（官方提供圖片）

對於角色大受好評，Arthur接受訪問時直認法庭場口對其挑戰很大：「因為今次嘅演繹冇好多對白，要靠眼神同肢體去傳達。我都睇咗好多少年犯犯案嘅心理狀態，用咗大概三個星期嘅時間進入角色，希望大家可以感受到。」他笑言第一次演給總監製鍾澍佳看時，遭對方鬧到「狗血淋頭」，但卻啟發他在肢體及眼神兩方面再下更多苦功。Arthur又指拍攝前壓力超大，連續三星期情緒也很壓抑及睡得很差，幸好到了臨場，有阿佘及佳導貼心照顧及派定心丸：「佢哋提供咗一個令到我好放心嘅環境，等我可以盡情咁釋放自己，同埋好多謝阿佘好信我做得到，畀到我有多啲信心。」

施焯日開心為廖慧儀慶生日，演活「好細佬」角色。（官方提供圖片）

現年25歲的施焯日2019年參加第30期TVB藝員訓練班入行，曾於劇集《星空下的仁醫》與《巨塔之后》飾演年輕病人，兩者演技均獲得了高度的讚賞及評價。Arthur早期主持J2台（TVB Plus前身）多個綜藝節目，曾獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」及《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」。由於施焯日長相稚氣，經常被人誤認只得18歲，多被安排演學生或病人，網民亦形容他是零違和的美少年及「TVB御用學生」。施焯日曾於訪問中表示為了擺脫「童顏」限制，聽從前輩鼓勵去健身，他希望自己大隻一點，擴濶自己的戲路。