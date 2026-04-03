鋼鐵森林劇情｜最新追劇日曆／播出時間+演員關係圖+角色簡介

《鋼鐵森林》陸劇，改編自同名小説。有顧漢語作為編劇，天毅為執導，由井柏然、蔡文靜、秦俊傑、趙荀領銜主演的一套以情感刑侦為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《鋼鐵森林》電視劇情大綱

一具無名女屍的出現，意外牽扯出「 8·17案」懸案被遺忘多年的全新線索，這宗沉寂已久的舊案隨即正式重啟調查。犯罪心理學教授江寒聲（井柏然 飾）突然空降加入專案組，讓刑偵女警周瑾（蔡文靜 飾）大感震驚。她才發現，與自己閃婚的丈夫，過去竟曾是省廳資深幹警。隨著調查逐步深入，所有懷疑與矛頭，竟全都指向了周瑾從小一同長大的青梅竹馬初戀蔣誠（秦俊傑 飾）。三個人都曾因這宗塵封舊案墜入人生低谷，如今命運再度將他們纏繞在一起，深陷重重謎團與隱秘陷阱之中。他們最終能否撕開層層偽裝查明真相，並彌補傷痛、治癒身邊至愛之人，或許正是命運留給他們最難解開的謎題。

《鋼鐵森林》播出時間｜最新追劇日曆

《鋼鐵森林》電視劇幾時播?《鋼鐵森林》於4月3日播放，一共有28集，由愛奇藝播放。4月3日VIP每日18:00更新6集，非會長更新2集。4月4日起VIP每日更新2集。4月13 日至15日VIP停更。4月16日起，VIP每日更新1集。

《鋼鐵森林》播出時間｜最新追劇日曆

《鋼鐵森林》演員關係圖

《鋼鐵森林》演員關係圖

《鋼鐵森林》演員

井柏然 飾 江寒聲

江寒聲是犯罪心理學領域的專家，以教授身份協助警方偵破案件。在團隊合作中，他運用心理學知識分析罪犯行為，為案件提供關鍵突破口。

钢铁森林官微@Weibo

蔡文靜 飾 周瑾

周瑾是海州市南城公安分局刑事偵查員，因哥哥周川在五年前「 8·17案」執行任務時殉職，為追尋真相毅然加入重案組。

钢铁森林官微@Weibo

秦俊傑 飾 蔣誠

蔣誠身為臥底特情警員，為執行任務刻意隱藏身份、與周瑾（蔡文靜飾）是的青梅竹馬，他們從純真相伴走向愛恨交織，最終成為塵封舊案中彼此救贖卻錯過的遺憾符號。

钢铁森林官微@Weibo

趙荀 飾 戚嚴

戚嚴為首的犯罪團夥伏擊了海洲市運輸槍支的特警隊，製造出一起震驚警界的「 8·17」劫槍大案。