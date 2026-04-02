范麒智開YouTube獲李凱賢傳授心法　首集素顏上陣立志衝5萬訂閱

范麒智Kenji去年憑主演台灣BL劇《靈魂約定》人氣大增，社交群組人數更在短時間激增數萬，宣布開設個人YouTube Channel分享他的生活日常，首集Kenji即放下「偶包」素顏上陣，又請來Brian李凱賢「賜教」，分享做Channel的秘訣。



范麒智Kenji宣布開設個人YouTube Channel分享他的生活日常。（官方提供圖片）

范麒智立志衝5萬訂閱

Kenji在首集Vlog中分享自己的工作日常，為了準備出發到Art Basel Hong Kong參加活動，他事前當然要好好打扮一番。片中可見他在化妝間內與團隊有講有笑，氣氛輕鬆自在。期間被問到今年為YouTube頻道訂下的目標時，Kenji經過一番思考後表示，希望可以達到5萬訂閱，展現對未來發展的期待與野心。Kenji其後透露，希望在Art Basel活動中能夠遇到Hip Hop界滑板教父、廿四味成員李凱賢Brian，並表示很想向對方請教經營YouTube的心得。

范麒智在化妝間內與團隊有講有笑。（官方提供圖片）

鏡頭一轉，Kenji果然在活動中與Brain碰面寒暄！他亦把握機會主動請教對方經營頻道的秘訣，Brian聽到Kenji的想法後，大讚他的內容概念很好，同時分享兩個最重要的經營心法，首先是不需要在意網上的負面評論「你點樣好，一定有50%人鍾意，50%人唔鍾意，所以最重要係做返自己，要真實。」

范麒智果然在活動中與李凱賢碰面寒暄。（官方提供圖片）

范麒智透露開設頻道初心

完成當日工作後雖已深夜，但Kenji仍然換上跑步裝，到海旁跑步放鬆身心，展現高度自律。Kenji表示Brian的一番說話自己大受啟發，並表示自己一直都很想開設YouTube頻道：「而家終於有呢個機會，希望透過呢個Channel，讓大家了解我嘅生活，用影像記錄我作為演員嘅成長歷程，同埋將自己嘅諗法分享畀大家，令更多人認識我。」