56歲李綺虹罕有受訪　定居加拿大過平淡生活　坦然面對素顏評議

現年56歲、1994年香港小姐季軍李綺虹早年與家人移居加拿大，雖然已轉行擔任護士，但依然熱愛演藝工作。近日她為宣傳主演的電影《今天應該很高興》，罕有地作客前亞視藝人杜挺豪與妻子黃璦瑤主持的YouTube頻道接受訪問。在節目中，李綺虹大方分享了在加拿大甘露市（Kamloops）的樸實生活，回顧當年隻身在香港娛樂圈闖蕩的懵懂歲月，更坦然面對網民對其外貌的討論，並透露近期獲邀接洽拍攝內地短劇的最新動向。



李綺虹是1994年度香港小姐季軍與最受傳媒歡迎獎得主。(電視截圖)

李綺虹曾憑《衝鋒隊：怒火街頭》入圍金像獎最佳女配角。（電影截圖）

李綺虹近日作客前亞視藝人杜挺豪與妻子黃璦瑤主持的YouTube頻道接受訪問。（YouTube@杜挺好味道Mr Hong Kong Kitchen）

定居加拿大享受樸實生活 坦承昔日抗抑鬱艱辛

李綺虹在訪問中透露，目前與家人定居於加拿大卑詩省的甘露市。她分享道，最初因為與丈夫都熱愛滑雪，曾選擇在雪山置業建屋，直到兒子出生後才搬到現居地。談及當地的生活環境，她形容與許多華人聚居的多倫多有著天壤之別。甘露市人口相對稀少，華人設施更是非常罕見，她笑言當地「完全沒有茶餐廳，只有兩間唐人舖，還不是超市，只是士多」，生活雖然遠離繁華，卻十分簡單樸實。此外，李綺虹也在節目中罕有地提及了昔日對抗抑鬱症的艱難歷程，展現出走過低谷後的堅強與平靜。

李綺虹分享最初因為與丈夫都熱愛滑雪，曾選擇在雪山置業建屋，直到兒子出生後才搬到現居地。（YouTube@杜挺好味道Mr Hong Kong Kitchen）

李綺虹笑言當地十分簡單樸實，只有兩間（華人）士多。（YouTube@杜挺好味道Mr Hong Kong Kitchen）

回顧香港演藝歲月 坦然面對素顏外貌評議

回想當年回到香港娛樂圈發展的日子，李綺虹坦言當時的自己性格十分「天真」。面對圈中複雜的人事關係，加上自己對廣東話和中文字一竅不通，有時候甚至連前輩開的玩笑與幽默都聽不懂，讓她不時感到格格不入。儘管這種直率天真的性格讓她自覺難以完全適應娛樂圈的複雜節奏，但她當時選擇以「活在當下」的心態面對一切，珍惜每一個得來不易的演出機會。

李綺虹回想起當年回到香港的日子，坦言當時的自己性格十分「天真」，加上對廣東話和中文字一竅不通，讓她不時感到格格不入。（YouTube@杜挺好味道Mr Hong Kong Kitchen）

回到加拿大生活後，李綺虹在社交平台分享近況時，經常因為素顏、不作刻意打扮而引發網民對其外形變化的討論。對此，她表現得相當不以為意，坦然認為不打扮、最自然真實的狀態才是讓她感到最舒服的生活方式，並不在乎外界的目光。

李綺虹與老公2004年結婚，二人如今育有一子。(IG圖片)

雖然身兼護士職務與家庭重任，李綺虹並未放棄對演戲的熱愛。除了這次參與電影《今天應該很高興》的演出外，李綺虹還透露近期有製作方主動與她接洽，邀請她拍攝目前正夯的內地短劇。對於這項全新挑戰，她抱持著開放的態度，表示只要時間配合且自身能力許可，自己非常樂意勇於嘗試，為演藝事業發掘更多新的可能性。

《今天應該很高興》（電影海報）