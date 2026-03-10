巴黎時裝周｜5大本地品牌登上國際時尚舞台：關智斌、森美都曾穿

【巴黎時裝周/巴黎秋冬時裝秀/秋冬時裝秀2026】為期一整個月的秋冬女裝時裝周即將落幕，由紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周到最後的巴黎時裝周，密集式的秋冬時裝秀，相信令一眾時尚狂迷相當滿足。除了各大時尚品牌的秋冬新品外，今季更有香港設計師品牌踏上國際舞台，包括AENRMOUS、DEMO、RHYZEM、THE WORLD IS YOUR OYSTER及TIGERSTROLLING，盡顯本地設計勢力的驚喜新意。



本地品牌時裝勢力

想留意更多本地時裝勢力的話，除了九月的YDC（香港青年時裝設計家創作表演賽）以及本地時裝週CENTRESTAGE外，亦可以留意Fashion Farm Foundation（FFF） 的活動！

成立於2012年的非政府組織FFF，除了籌備不少時裝比賽，另外更有設HKFG國際時裝企劃，讓香港本地時裝能有更好的觸及度，積極推動本地時裝至國際舞台，如巴黎、紐約、新加坡、東京及上海時裝週等。

5大亮相巴黎時裝周2026 的香港本地品牌

巴黎時裝周｜異世界復古美學 AENRMOUS「Aenrmous 1805 III」

由設計師 Uia 和 K於2021年共同設立的ÆNRMOÚS，名稱融合「Anonymous」（匿名）和「Enormous」（巨大）的概念，服飾風格極富中世紀復古感，加上不規則廓形，形成獨特的暗黑設計風格。

繼今年春夏秀後，品牌再度被獲選代表參加巴黎時裝周作展示活動，今季以60年代為主題背景，圍領大家走進戰爭後的世界，將中世紀服飾輪廓與蠟處理工藝結合，服飾展現出灰燼過後的重建，探討戰爭中的身份與存在問題。

巴黎時裝周｜剛柔結構兼備 DEMO AW26 系列

有追星的話，應該會對創立十多年的DEMO並不陌生，品牌不單受本地藝人喜愛，如張敬軒、關志斌、Gareth.T 湯令山及林峯等演出曾穿著過品牌之作，另外金鐘獎、金馬獎等亞洲盛事舞台亦曾見過品牌身影！

DEMO主理人Derek曾與老師傅學藝，其手縫製西裝經歷亦殿定品牌的一大經典元素。品牌遊走性別模糊的界限之中，將柔美的刺繡、串珠等揉合西裝，打造雌雄同體的風格。今季以60年代的嬉皮士為靈感，以服飾展現愛、自由與自我探索，打造出充滿花卉與柔和色調的新系列。

巴黎時裝周｜ 浪漫實用主義 THE WORLD IS YOUR OYSTER「The Post-Adolescent Uniform」

設計情侶檔並非新鮮事，不單是工作夥伴，更是彼此的生命連結共同體。 由Calvin與Joyce於2014 年創立的男裝品牌，由一開始的前衞復古，走到今日的中性實用風格，更受到如I.T、連卡佛、hype等時尚選物店青睞。

今季品牌以「The Post-Adolescent Uniform」為題，將襯衫、針織外套等充滿校園與辦公味道的單品重塑，展現出鬆弛與青春兼備的秋冬系列。

巴黎時裝周｜ 前衛實驗性 TIGERSTROLLING「Tiger Lake」

誰說一山不能藏二虎？由兩位同名設計師Tiger Chung（鍾家晴、鍾梓浩）攜手打造的TIGERSTROLLING，早前更為《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2025》設計十多套舞台服裝設計，絕對是不容忽視的設計新勢力！

為了貫徹「時尚來自生活」的品牌理念，今季以「雙生」作為靈感，以燈光束展現光影對比，由層次分明的明暗舞台，到充滿自由、探索性的服飾設計作對比，營造奢華與落泊並存的視覺張力。

巴黎時裝周｜ 遊走中性邊界 RHYZEM「空鏡懸詩」

由Yinghua Wu與Boqun Huang於2022年攜手打造的RHYZEM，中性廓形加上充滿垂墜感的材質設計，帶有古典東方的浪漫哲學魅力。

今季以先鋒派實驗電影《午後的迷惘》為靈感，為展現虛實交界的朦朧感，採用大面積的素色面料，配以飄逸的層次細節，打造出靜謐而神秘的新作系列。