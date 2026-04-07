八千里路雲和月劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《八千里路雲和月》陸劇，有吳楠、卞智弘、田雨作為編劇，張永新為執導，由王陽、萬茜、黃澄澄領銜主演，於和偉特別出演，畢彥君、王和主演的一套以歷史戰爭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《八千里路雲和月》海報。（八千里路雲和月官微）

《八千里路雲和月》電視劇情大綱

自淞滬會戰爆發，只想苟且求生的廚子孟萬福（黃澄澄 飾），慘遭國民黨抓伕充軍。另一邊廂，旅長張雲魁（王陽 飾）本一心報國，卻因高層指揮失誤而身陷絕境。在戰場上，張雲魁抱著必死決心率領殘部突圍接應援軍，並囑託孟萬福遠赴南京報喪。及後張雲魁奇蹟般生還，竟被國民黨高層污衊為「逃跑將軍」。

面對申訴無果，他幸得與新四軍團長謝語峰相遇而重燃希望，遂決定返鄉組建民團抗擊日寇，並正式加入中國共產黨。與此同時，孟萬福於後方陰差陽錯下照顧起張家老小，更與張雲魁的太太丁玉嬌（萬茜 飾）患難與共。其後在中共地下黨員曾雪飛的引導下，兩人亦先後投身共產革命。

《八千里路雲和月》海報。（八千里路雲和月官微）

《八千里路雲和月》播出時間｜最新追劇日曆

《八千里路雲和月》電視劇幾時播?《八千里路雲和月》於4月7日播放，一共有40集，由CCTV電視劇、愛奇藝、咪咕視頻播出。4月7日開始，CCTV-8 19:30每日播2集，愛奇藝VIP首更4集，之後每日播2集，非VIP 更播2集。4月25日起，愛奇藝VIP 每日播1集。

《八千里路雲和月》播出時間｜最新追劇日曆

《八千里路雲和月》演員人物關係圖

王陽 飾 張雲魁

王陽飾演張雲魁（八千里路雲和月官微）

萬茜 飾 丁玉嬌

萬茜飾演丁玉嬌（八千里路雲和月官微）

黃澄澄 飾 孟萬福

黃澄澄飾演孟萬福（八千里路雲和月官微）

于和偉 飾 田家泰

于和偉飾演田家泰（八千里路雲和月官微）

畢彥君 飾 張汝賢

畢彥君飾演張汝賢（八千里路雲和月官微）

王和 飾 韓小月