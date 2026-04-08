不遇雲裳不遇你劇情｜追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《不遇雲裳不遇你》陸劇，有馬廣源、薛慧作為編劇，丁仰國為執導，由任豪、宋伊人、李宇皓、雲千千領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



不遇云裳不遇你官微@Weibo

《不遇雲裳不遇你》電視劇情大綱

出身捕神世家的毛不遇（任豪 飾），遇見了賣花姑娘楚雲裳（宋伊人 飾），兩人自此深陷情網。誰知這看似嬌柔的賣花姑娘，背後竟藏著盜門魁首的真實身份。為了能順理成章迎娶心愛的雲裳，毛不遇決意打破家族祖訓的桎梏。他主動向六扇門立下軍令狀，誓要擒獲盜門魁首，憑藉功績晉升六扇門捕頭，以此換得兩人相守的可能。

而雲裳此時也面臨著兩難的抉擇：一邊是盜門世代相傳的使命，一邊是與毛不遇的癡纏愛情。為了守護這段感情，她只能在盜門魁首的神聖身份與賣花姑娘的溫柔模樣之間反覆切換，周旋於兩重身份之中。貓捉老鼠的遊戲就此拉開序幕，一場關於愛情、使命與身份的拉扯，在兩人之間悄然上演，每一次身份的轉換，都牽動著彼此的命運，也讓這段充滿謎團的感情，變得更加撲朔迷離。

《不遇雲裳不遇你》播出時間

《不遇雲裳不遇你》電視劇幾時播?《不遇雲裳不遇你》於4月8日播放，一共有24集，由腾讯视频播放。

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《不遇雲裳不遇你》演員

任豪 飾 毛不遇

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宋伊人 飾 楚雲裳

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李宇皓 飾 駱無俠

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雲千千 飾 沈芝芝