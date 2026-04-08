《楚喬傳》李若嘉自爆患「橋本病」　嘆無藥可醫　唯急戒外賣自救

36歲大陸女星李若嘉曾演出《一起同過窗》、《楚喬傳》、《聽雪樓》。



近日她在個人Vlog透露，2021年開始出現無力、關節疼痛及眩暈等症狀，經確診罹患「橋本病」，由於該症狀無藥可醫，只能以健康飲食管理病情，李若嘉現已戒除外賣。

李若嘉（微博@李若嘉）

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李若嘉4月5日在影片中表示，體檢時發現罹患「橋本病」，醫生說90%的患者是女性，因為沒有明顯病徵，早期很難發現罹病，目前只能靠飲食、作息控制病情，為了降低惡化風險，堅持自己煮飯，李若嘉說：

現在已經不吃外賣，飲食上都吃健康原型食物。

另外也積極運動，維持身體機能。

橋本病全名為「橋本氏甲狀腺炎」，屬於自身免疫性疾病，免疫系統會錯誤攻擊甲狀腺，引發慢性發炎與功能減退。好發於40到60歲女性，且女性發病率是男性的5到10倍。目前並沒有根治方案，因此患者須透過規律作息與飲食調整來控制病情，尤其飲食應遵循「低碘」、「減輕身體發炎」為原則，會發炎的加工食品、精緻醣類都要避免。

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