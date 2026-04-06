網民清明掃墓撞見《情深深雨濛濛》｢李副官｣墓碑　驚覺已病逝15年

一名內地網友近日爆料，清明掃墓時赫然看見一個墓碑，竟是曾在知名瓊瑤電視劇《情深深雨濛濛》演出「李副官」的演員曹秋根，消息曝光立即衝上熱搜，有網友透露，曹秋根因胰臟癌病逝已15年。



「李副官」已離世15年

綜合內媒報導，這名網友5日表示，掃墓時看到「李副官」的墓碑，才赫然發覺他已離世多年。

許多網友錯愕表示，「什麼？李副官早就過世了？我今天才知道！」留言區也湧入大量蠟燭與悼念訊息。

根據資料顯示，曹秋根生於1953年7月12日，2011年10月18日因胰臟癌於上海病逝，終年58歲。

報導表示，儘管在群星雲集的《情深深雨濛濛》，曹秋根不算主角，但他憑藉細膩演技，成功塑造出忠厚隱忍的「李副官」，他對女兒可雲的愧疚與疼愛，以及對陸振華始終如一的忠誠，讓觀眾印象深刻，不少人讚譽其「演技精湛」、「角色立體」。

《情深深雨濛濛》劇照

《情深深雨濛濛》劇照：

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報導指出，有網友盤點，《情深深雨濛濛》已有至少3名演員離世，除「李副官」，還有包括飾演「方瑜」的李钰，於2009年因淋巴癌辭世，年僅33歲；飾演「秦五爺」的資深演員黄達亮，於2013年因心臟病辭世，享年70歲。

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