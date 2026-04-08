《情深深雨濛濛》「李副官」曹秋根墓碑曝光　不敵癌魔15年前病逝

經典瓊瑤劇《情深深雨濛濛》是不少人的集體回憶，日前有網民掃墓時，意外發現劇中飾演「李副官」的演員曹秋根之墓。消息隨即在網上瘋傳，令不少影迷感到震驚。



曹秋根於2011年10月18日辭世，終年58歲。（微博圖片）

不敵「癌症之王」胰臟癌病逝

根據墓碑上的資訊，曹秋根生於1953年7月12日，於2011年10月18日辭世，終年58歲。據悉，曹秋根當年不幸患上被稱為「癌症之王」的胰臟癌，最終在上海病逝。由於當年家屬低調處理喪事，加上早年網上資訊傳播不如現今發達，大眾一直以為他只是處於退休狀態，未料他已離開多年。

曹秋根因患上胰臟癌病逝。（網上圖片）

忠厚形象成就經典集體回憶

曹秋根在《情深深雨濛濛》中飾演的「李副官」形象忠厚、重情重義，與趙薇、古巨基及林心如等人有大量對手戲，其精湛演技令觀眾留下深刻印象。雖然曹秋根已離開多年，但影迷對其角色的喜愛不減，紛紛留言悼念這位昔日的實力派演員，感嘆人生無常。

曹秋根在《情深深雨濛濛》中飾演的「李副官」。（網上圖片）

同劇演員相繼辭世

除了「李副官」曹秋根之外，劇集《情深深雨濛濛》亦有其他演員相繼離世。包括飾演「方瑜」的李鈺於2009年因淋巴癌去世，年僅33歲；飾演「秦五爺」的黃達亮於2013年因心臟病離世；飾演「羅老太太」的陳琦於2025年因心肌梗塞離世。