尋秦記｜黃文標靠藥物減慢柏金遜病情惡化　最難戒吸煙：盡量少食

曾在無數港劇中飾演江湖大佬、被封為「御用惡人」的實力派綠葉黃文標，早前受訪時親證患上初期柏金遜症，消息一出，令不少看著他戲長大的觀眾感到震驚與心疼。

手震片段成確診關鍵

黃文標今晚（7/4）抱病出席電影《尋秦記》謝票活動，接受《香港01》訪問時透露最新病況：「其實而家食咗藥，隻手竟然冇咁震。之前喺你哋嘅平台嗰度，有啲讀者見到我手震，問點解我隻手震得咁緊要。其實當時都未確診患上柏金遜症，跟住有啲朋友見到就捉我去睇醫生，然後就確診咗。」

黃文標需長期服藥控制病情。（陳順禎攝）

長期食藥控制病情

黃文標指現時需要定期覆診食藥控制病情，減淡惡化速度，他說：「其實醫生都話說話能力同行路會一路一路變差，暫時都要食住藥控制拖長時間，而家說話行路都變得慢咗好多。（日常生活有否受到影響？）都有，不過食咗藥平衡力係好返啲，希望 keep住一路繼續好啦。雖然個病係影響成個人嘅活動能力，但我思緒係冇問題。」

黃文標承認最難戒煙。（陳順禎攝）

黃文標難忍煙癮

被問到有否戒煙飲酒？黃文標表示：「酒類不嬲自己都冇嘅，煙就盡量食少啲，因為戒煙就難，唯有食少啲囉。（冇有請姐姐照顧？）我仍然係一個人生活。（有冇醫療費負擔？）暫時未有嘅，因為而家我轉咗去內地，睇嗰個香港大學嗰個深圳醫院，咁個價錢就會平啲，同埋我暫時都仲有份 part time。」