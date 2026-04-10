楊思琦賀鍾嘉欣42歲生日　兩人曾共生死街頭遇襲被追斬

鍾嘉欣日前迎來42歲生日，好姊妹楊思琦罕露面為其慶生，並於社交平台分享親暱合照。相中兩人面貼面擁抱，盡顯兩人深厚感情。



楊思琦為好姊妹鍾嘉欣慶生。（ig@szekikk）

兩人關係十分親密。（ig@szekikk）

番禺遇襲曾共度生死

兩人之所以情同手足，全因曾有一段「共生死」的驚險經歷。2006年楊思琦與鍾嘉欣在番禺拍攝《人生馬戲團》時，發生街頭遇襲事件，曾意外遭遇多名持刀大漢追斬，一度傳出被「禁錮72小時」。後來楊思琦在《香港01》訪問中憶述當時情況危急，兩人被迫躲進草叢逃命，坦言當時驚恐萬分：「以為死梗」。這段患難見真情的往事，令她們的關係比一般圈中好友更為緊密。

楊思琦與鍾嘉欣拍《人生馬戲團》時，發生街頭遇襲事件。（《人生馬戲團》海報）

多年後才能談笑風生。（潘樂文 攝）

轉戰內地直播辛酸落淚

楊思琦近年主力北上發展，並積極投入直播帶貨，過程相當不容易。每晚開直播工作高達十幾個小時，經常播到凌晨，可謂相當辛苦。她曾透露直播背後的辛酸，表示為了「怕流失粉絲」而「死忍唔去廁所」，甚至曾於深宵直播時感觸抽泣。

楊思琦係六料港姐冠軍。（《Miss Szeki 2018》）

楊思琦晚晚通宵直播賺錢，網民戥她辛苦。（網上圖片）

楊思琦經常直播。（截圖）

楊思琦翻唱《天命最高》。（IG圖片）

鍾嘉欣婚姻美滿破謠言

壽星女鍾嘉欣的生活相當美滿，入行多年的她理財有道，目前在香港及加拿大共坐擁4個物業，生活無憂狀態極佳。雖然內地曾一度瘋傳她與老公爭奪撫養權的婚變謠言，但早前兩人結婚10周年，鍾嘉欣上載了與老公擁吻的甜蜜短片，以行動粉碎傳聞，證實婚姻生活依然恩愛如初。

幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）