正義女神｜周嘉洛戴祖儀極合襯！孖蔣祖曼馬貫東爆佘詩曼大鑊

撰文：小白
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由無綫與優酷聯合出品的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。繼《回歸》「小學雞情侶」後，周嘉洛與戴祖儀二搭再組「文雅CP」同樣入屋，粉紅畫面極合襯；此外二人還孖埋蔣祖曼馬貫東戴祖儀輪流爆佘詩曼大鑊，周嘉洛更語出驚人：「佢係精神分裂，多重人格。」

喺呢個個案，綠葉演員曾慧雲好好戲，而小演員亦都好搶好可愛。（官方提供圖片）
喺呢個個案，綠葉演員曾慧雲好好戲，而小演員亦都好搶好可愛。（官方提供圖片）

4月9日晚一集的「兒童之家偽造文書案」，雖然涉事院長美琴姨姨（曾慧雲飾）對小朋友的愛護獲一致公認，但裁判官鄭邵文（周嘉洛飾）判詞時強調：「小朋友煽情嘅故事，唔能夠成為減刑嘅理由」，並指「被告利用虛假陳述騙取政府資助，無疑會剝削咗其他弱勢社群得到資助嘅機會」，最終判美琴姨姨坐監兩星期，引來負責案件兼情感主導的檢控官林雅晴（戴祖儀飾）不滿……及後雅晴發現鄭邵文原來暗中伸出援手幫忙兒童之家渡過難關，遂對鄭邵文改觀兼萌生好感……

戴祖儀原本係嬲咗周嘉洛。（官方提供圖片）
但當知道周嘉洛其實有暗地裏出手幫兒童之家後，佢即刻對男方萌生好感。（官方提供圖片）

正義女神｜周嘉洛戴祖儀《回歸》後再組「文雅CP」

其實之前周嘉洛與戴祖儀在《回歸》中飾演的鬥氣「小學雞情侶」已令網民留下深刻印象，大讚二人甚有火花；這次嘉洛與祖儀第二度再演情侶，雖然嘉洛仔一洗固有玩味、搖身一變成為正經冷酷的「野心精英男」，Joey亦收起佻皮飾演熱血檢控官，但依然無損二人入屋程度。劇中Joey與嘉洛惺惺相惜、在兒童之家與小朋友玩耍的畫面極盡粉紅，而Joey的少女心甜笑＋腰果眼，更獲網民大讚初戀感十足！

佢哋嘅《回歸》嘅「小學雞情侶」已經好受歡迎，足證二人甚有火花。（官方提供圖片）
佢哋呢一幕嘅畫面極有戀愛氛圍，唔怪之咁多網民覺得佢哋合襯啦。（官方提供圖片）

而是次個案中的童星，包括鍾焯熙、林晉霆、林芊滺、楊子漮及蘇珞暚，除了樣子Cutie、逼真的喊功亦相當搶焦。其中飾演啟聰的楊子漮5歲已正式參與影視演出，以「秒速落淚」著稱，曾憑《破‧地獄》及《異空感應》的「童年Duncan」贏得不俗迴響。

林晉霆（官方提供圖片）
楊子漮（官方提供圖片）

正義女神｜孖蔣祖曼馬貫東爆佘詩曼大鑊

另「文雅CP」原來早前默默聯同蔣祖曼及馬貫東，齊齊爆佘詩曼「大鑊」，蔣祖曼一嚟便直指阿佘「癲㗎」，而周嘉洛亦附和：「佢係精神分裂嘅」，還追加直指阿佘「多重人格」，相當驚爆。但原來二人其實是指，阿佘無論前一晚玩得多開心，她第二日開工都能變回劇中角色、收放自如。蔣祖曼：「佢收工去玩時會變咗另一個人，但你唔好理，就算佢點樣玩都好啦，佢第二日又變番另一個人，所以我覺得佢真係癲。」

周嘉洛語出驚話佘詩曼係精神分裂，多重人格。（官方提供圖片）
周嘉洛語出驚話佘詩曼係精神分裂，多重人格。（官方提供圖片）

除了收放自如程度達到「癲」峰，出名Sweet到爆的阿佘，亦被爆出多一件暖心日常，而今次受惠者是馬貫東，馬貫東：「有一次我病咗拍法庭戲，跟住我自己瑟縮一角，好凍，跟住阿佘走過嚟，問我係咪唔舒服，我筆碗湯你飲吖，嘩！佢攞出嚟嗰碗羅宋湯真係全世界最好飲嘅！」

馬貫東說佘詩曼攞出嚟個碗羅宋湯係全世界最好飲嘅！（官方提供圖片）
蔣祖曼嘅坐姿係亮點。（官方提供圖片）
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