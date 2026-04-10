正義女神｜區明妙想學劉倬昕演極端角色　譚耀文被淋紅油一臉享受

由鍾澍佳、關旭總監製的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。4月9日一集中「TVB 御用學生妹」區明妙在《正義女神》中飾演15歲少女，因醫療事故向譚耀文淋紅油洩憤，雖然角色偏激，但其「童顏包包面」獲網民激讚連生氣都非常可愛。這場淋油戲譚耀文不僅一Take過完成，戲外更是一臉享受挑皮十足，此外區明妙還坦言渴望挑戰更極端的角色以尋求演技突破。



「TVB 御用學生妹」區明妙在《正義女神》中飾演15歲少女。（官方提供圖片）

4月9日《正義女神》為「秋月樓縱火案」、「兒童之家偽造文書案」埋尾後，還審理了一宗「淋紅油刑毁案」；15歲少女梁安娜（區明妙飾）母親因醫療事故離世，但涉事醫生獲律政司撤控，安娜遂向負責案件的光正（譚耀文飾）潑紅油洩憤，結果被控刑毁。由於有感法律公義蕩然無存，安娜在庭上屢次表現激動，不肯認罪之餘亦不自覺有錯，令言官（佘詩曼飾）大為頭痛……最終言官與光正攜手調查出事件「幕後黑手」，令安娜母親案件得以重啟......

劇中「淋紅油刑毁案」劇情好精彩。（官方提供圖片）

正義女神｜網民激讚咩表情區明妙都咁可愛

現年25歲、有「TVB御用學生妹」之稱的區明妙，這次以鬈髮Look上陣飾演15歲少年犯依然零違和；由於妙妙眼大大兼擁有包包面Baby Face，無論鼓起泡腮或是扁嘴都甚有可愛感，獲內地及香港網民大讚「Cutie童顏」。

區明妙連環爆Seed大叫：「我有淋油，但我冇做錯」。（官方提供圖片）

妙妙的角色與其他年青演員一樣甚有發揮，除了要淚眼汪汪為枉死母親討回公道，還要演繹因對公義失望而引發的連串偏激行為，包括在法庭上連環爆Seed大叫：「我有淋油，但我冇做錯」、「我冇罪，有罪嘅係你哋」、「呢個世界根本就冇公義」，偏激的控訴再加上充滿敵意的眼神相當搶Fo，相關截圖更在網絡引發洗版，網民留言大讚妙妙「嬲都嬲得Cute過人」。除了激動位，妙妙最後知道錯怪言官及光正後的內疚及誠心認錯樣，亦同樣可愛，難怪咁受歡迎。

區明妙最後知道錯怪言官及光正後的內疚及誠心認錯樣。（官方提供圖片）

正義女神｜區明妙想演極端角色過癮

另4月9日一集中妙妙淋譚耀文紅油洩憤場面亦相當吸睛，根據官方早前在內地發布的幕後花絮，原來妙妙這場淋紅油戲必須一take過，故台前幕後事前做足排練，而慘遭淋到成身都係的阿譚更相當入戲，被淋完紅油後不但擺甫任影、更一臉享受要求掌聲及自創搖擺舞自娛，相當佻皮可愛。

譚耀文紅油花絮照。（官方提供圖片）

至於肩負淋紅油重責的區明妙，受訪時坦言拍攝前確有NG壓力，皆因只有一次機會。談到經常飾演反叛少女／學生妹的妙妙，坦言希望將來能有機會遇上像高成彬一樣「極端角色」：「咁就可以過足演戲癮，亦可以畀觀眾睇到自己好唔同嘅一面。」